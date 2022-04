Wichury w całej Polsce. Ostrzeżenia dla wszystkich województw

Pogoda w Polsce potrafi zaskoczyć. Jeszcze niedawno - przed dwoma tygodniami - dominowała słoneczna aura, a temperatura potrafiła dochodzić nawet do 15-17 stopni Celsjusza.

Potem - w pierwszy weekend kwietnia - doszło do radykalnego ochłodzenia, a w niektórych rejonach kraju (np. w woj. mazowieckim czy świętokrzyskim) spadł śnieg, zanotowano również ujemne temperatury. Ostrzegaliśmy przed tym, pisząc m.in. o Katharinie, układzie niskiego ciśnienia, przebywającego z południa Europy.

Silny wiatr w całej Polsce. IMGW wydaje ostrzeżenia

Teraz początek kolejnego weekendu szykuje nam się pod znakiem silnego wiatru. To właśnie przed tym zjawiskiem pogodowym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który wydał najnowsze ostrzeżenia.

fot. IMGW

Alerty pierwszego stopnia będą obowiązywać w całej Polsce (we wszystkich województwach w kraju). Niektóre z nich obowiązują do ok, godz. 9 (woj. lubuskie), inne do południa (woj. dolnośląskie), część z nich wciąż będzie ważna jeszcze wczesnym wieczorem (woj. lubelskie i podlaskie).

RadioZET.pl/IMGW