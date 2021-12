Zima powróci w swojej śnieżnej i mroźnej odsłonie na święta Bożego Narodzenia. Jak powiedziała w TVN Meteo synoptyk Arleta Unton-Pyziołek, "w ciągu kolejnych dni kraj nadal będzie pomiędzy tymi dwoma układami, które zgodnie ściągną z północy zimne, mroźne masy powietrza arktycznego z przelotnymi opadami śniegu".

Zmianę pogody odczujemy w środę 22 grudnia, a więc - co znamienne akurat w tej prognozie - w pierwszy kalendarzowy dzień zimy.

Śnieg i mróz tuż przed świętami. Synoptyk: "Zima wraca"

- Od środy Polska ma znaleźć się pod wpływem zimnych wirów niżowych znad Skandynawii, z nieco obfitszymi opadami śniegu i w napływających wciąż z północy zimnych masach powietrza. Do Wigilii zabieli się w całym kraju. Zima wraca - zapowiedziała synoptyk Arleta Unton-Pyziołek.

Jeszcze w tym tygodniu, do niedzieli, utrzymają się temperatury powyżej zera. - W niedzielę czeka nas pochmurna aura z rozpogodzeniami postępującymi od północy w głąb kraju. Pojawią się przelotne opady deszczu przechodzące w deszcz ze śniegiem do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy, w górach do 5 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na wschodzie, przez 5 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej – prognozuje synoptyczka.

Czytamy, że w środę spadnie od 1 do 3 centymetrów śniegu. Padać nie będzie jedynie na południowym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Pochmurno będzie również w czwartek. Temperatura wyniesie od -4 st. C na Podlasiu do 0 st. C na Pomorzu.

RadioZET.pl/Tvn24.pl