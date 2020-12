Śnieg w święta Bożego Narodzenia? Zaskakują prognoza na najbliższe dni

Śnieg w Boże Narodzenie 2020? To całkiem możliwe. Jak prognozuje serwis Twojapogoda.pl, jest duża szansa na to, że zimowy krajobraz będzie nam towarzyszyć 26 grudnia, czyli drugiego dnia świąt.

Wigilia z kolei upłynie pod znakiem deszczu. Śnieg w tegoroczne święta natomiast jest niemałym zaskoczeniem, ponieważ już od kilkunastu lat Boże Narodzenie obchodzimy bez śnieżnych, zimowych widoków.

Śnieg w Boże Narodzenie 2020. Zaskakująca prognoza pogody

W wigilię opady deszczu wystąpią niemal w całym. Na północy i południu kraju mogą przerodzić się nawet w ulewy. W czwartek opady śniegu zaś prognozowane są jedynie w wysokich partiach gór. Temperatura w wigilię kompletnie nie sprzyja zimowej aurze. Termometry wskażą od 4 st. C. na Pomorzu Gdańskim i Suwalszczyźnie do 11 st. C. w regionie dolnośląskim.

Pierwszy dzień świąt, czyli 25 grudnia, będzie dość chłodny. Prognozowane są opady deszczu, który będzie przechodzić w deszcze ze śniegiem, a we wschodniej i południowej części kraju spadnie już sam śnieg. Termometry pokażą od 1 do ok. 5 st. C. Przewidywany jest też porywisty wiatr, który spotęguje uczucie zimna.

Drugiego dnia świąt z kolei za oknem ujrzymy już zimowe obrazy. Najwięcej śniegu spadnie w południowej i wschodniej części Polski. W pozostałych regionach również można spodziewać się opadów śniegu, ale znacznie mniej obfitych, a "biała pierzyna" nie utrzyma się długo. 26 grudnia temperatura wyniesie około 0 st. C. Największe opady śniegu prognozowane są oczywiście w górach.

RadioZET.pl/Twojapogoda/IMGW