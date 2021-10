Czwarty tydzień października przyniósł duże przymrozki. Rekord zimna padł w Kotlinie Orawsko–Nowotarskiej (woj. małopolskie), gdzie przy gruncie odnotowano minus 11,3 stopnia Celsjusza. Jednak do końca tygodnia pogoda zmieni się i temperatura powinna iść w górę - prognozują synoptycy IMGW.

Pogoda nie rozpieszczała w terenach wyżynnych i górskich. Jak podał serwis Fanipogody.pl, w Kotlinie Orawsko–Nowotarskiej przy gruncie temperatura wyniosła minus 11,3 stopnia Celsjusza. Z kolei 2 metry wyżej, w klatce meteorologicznej, termometry wskazały 9,3 stopnia.

"Dobiegające stopniowo ochłodzenie było szczególnie odczuwalne w pasie Polski południowej. Największe spadki temperatury po zachodzie słońce i o poranku, przy bezchmurnym niebie i adwekcji zimnego z północnego-zachodu, wystąpiły w kotlinach. Kluczowe okazuje się ukształtowaniu terenu i osiadanie chłodnego powietrza na tych obszarach" - napisał serwis Fanipogody.pl.

Pogoda na dziś 25 października. Ochłodzenie w całej Polsce

Według oficjalnych punktów pomiarowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), najniższa temperatura w poniedziałkowy poranek była na Kasprowym Wierchu (minus 6,7 stopnia). Serwis Fanipogody.pl tłumaczył, że przymrozki i ochłodzenie są wynikiem napływu zimnego powietrze arktycznego morskiego z północnego-zachodu.

W niedzielę za to pojawiło się ciepłe powietrze polarno-morskie. Do tego doszło wysokie ciśnienie (przesuwające się od zachodu na wschód), zmniejszająca się prędkość wiatru oraz brak zachmurzenia.

W nocy z poniedziałku na wtorek będzie na ogół pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia na wschodzie do 6 stopni na zachodzie. Na krańcach wschodnich nad ranem możliwy przygruntowy przymrozek do minus 3 stopni.

Pogoda długoterminowa do końca października. Czeka nas ocieplenie

Eksperci IMGW przekazali również najnowszą pogodę długoterminową. Do soboty pogodę nad krajem będzie kształtował wyż znad Środkowej Europy. Do soboty zapowiada się ładna i słoneczna pogoda, jedynie we wtorek na północy kraju przejściowo zachmurzy się i tam miejscami popada przelotny deszcz. Zmiany pogody należy spodziewać się w końcu miesiąca.

Wtorek na przeważającym obszarze Polski będzie pogodny, jedynie na północnym zachodzie kraju wzrost zachmurzenia i tam przejściowo pojawią się przelotne opady deszczu. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 10 - 12 stopni na wschodzie do 13-14 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty, południowo-zachodni i zachodni. W nocy meteorolodzy IMGW nie przewidują już przymrozków.

Od środy do soboty zrobi się zdecydowanie cieplej, szczególnie na południowym zachodzie, gdzie temperatura powietrza wzrośnie do około 17 stopni. Chłodniej będzie natomiast na północnym wschodzie, około 12 stopni. Słońca nie zabraknie w całym kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, jedynie w ciągu dnia okresami porywisty, z kierunków południowych.

W niedzielę zmiana pogody. Zaczniemy dostawać się pod wpływ niżu i frontu atmosferycznego. Na zachodzie pojawią się opady deszczu, których strefa będzie przemieszczała się na wschód. Nadal będzie stosunkowo ciepło, jak na koniec października. W ciągu dnia temperatura maksymalna powietrza wyniesie od około 12 stopni na północnym zachodzie kraju do 17 stopni na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.

RadioZET.pl/Fanipogody.pl/PAP - Marek Szczepanik