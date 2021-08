Ulewny deszcz jest prognozowany w południowo wschodniej części kraju, gdzie wydane są ostrzeżenia 1 i 2 stopnia. Ostrzeżenie 2 stopnia w pierwszej połowie dnia obowiązywać będzie części woj. dolnośląskiego. Miejscami może spaść nawet do 60 l/mkw. IMGW podkreśla, że intensywne opady deszczu i spływ wód opadowych powoduje wzrosty stanów wody i przekroczenia stanów umownych.

Ulewy w Polsce. We wtorek 24 sierpnia 2021 roku najbardziej intensywne opady deszczu prognozowane są w południowo wschodniej części kraju, gdzie wydane są ostrzeżenia IMGW 1 i 2 stopnia. Przez pierwszą połowę dnia ostrzeżenie 2 stopnia obowiązuje jeszcze w części woj. dolnośląskiego.

Intensywne opady deszczu i spływ wód opadowych powoduje wzrosty stanów wody i przekroczenia stanów umownych, w związku z czym w zlewni środkowej Odry, górnej Wisły i Bugu obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne 1 i 2 stopnia, a w zlewni górnego Bobru 3 stopnia.

Ulewy w Polsce. Ostrzeżenia IMGW 1 i 2 stopnia. Możliwe podtopienia

- Im dalej na południowy wschód, tym te opady będą wyższe, z kolei im dalej na północ, tym ta pogoda będzie lepsza - wskazywał synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Na północy przelotny deszcz możliwy będzie jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Alerty drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu wydane zostały w województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim i dolnośląskim. Prognozowane są opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, o sumie od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, miejscami do 60 l/mkw. Najsilniejsze opady przewidywane są w nocy.

Obowiązują też żółte alarmy przed intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydał je na terenie województw: podkarpackiego i świętokrzyskiego.

W najcieplejszym momencie dnia w strefach opadów, czyli głównie na południu Polski, temperatura wyniesie od 16 do 19 stopni Celsjusza. Nieco cieplej, od 17 do 21 stopni, będzie na północy i w centrum. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty. Jego najsilniejsze porywy spodziewane są nad morzem - wyniosą do 60 km/h.

