Lucyfer atakuje. Antycyklon przyniósł upały także w Polsce

Lucyfer, tropikalny antycyklon, przyniósł ekstremalne upały w południowej Europie. IMGW podaje, że w Polsce temperatura nie jest aż tak wysoka, jak we Włoszech czy w Grecji. W sobotę maksymalnie odnotowano 30 stopni Celsjusza.

Lucyfer z całą siłą uderzył w Półwysep Apeniński. W środę na Sycylii w regionie Syrakuz włoscy meteorolodzy odnotowali temperaturę 48,8 stopni Celsjusza. Jest to najwyższa notowana temperatura w Europie. Wraz z falą upałów pojawiły się pożary lasów. Od kilku tygodni trawią one południowe Włochy, Grecję oraz Turcję.

Ekstremalna letnia pogoda dotarła również do innych regionów Europy, w tym do Polski. Jednak dane podawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazują, że Polacy nie muszą zmagać się z tak wysokimi temperaturami, jak Włosi czy Grecy.

Lucyfer przyniósł ekstremalne upały

W sobotnie popołudnie IMGW podało na Twitterze: "Aktualnie najcieplej jest w Sulejowie. Tam termometr wskazał 29,4°C. Na południu Polski temperatura może dziś przekroczyć 30°C. Najchłodniej natomiast jest nad morzem. Notowane są tam temperatury w okolicach 20°C". W innym wpisie Instytut podkreślił, że pogoda na wschodzie i południowym-wschodzie kraju przez większość soboty będzie niekorzystnie oddziaływać na organizm człowieka.

Serwis Fanipogody.pl podali, że "sierpień może okazać się miesiącem chłodniejszym od normy wieloletniej". Analiza mapy anomalii pogodowych wykazała, że "początek trzeciej dekady sierpnia miałby być w Polsce wręcz chłodny". Jednocześnie podkreślono, że wcześniejsze modele prognozy zapowiadały w Polsce upały rzędu 37 stopni Celsjusza w cieniu. "Z tych prognoz dla kraju nie pozostało obecnie nic" - podsumowano.

Pogoda w niedzielę 15 sierpnia

W niedzielę spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami, szczególnie duże na wybrzeżu. Na północy i południu przelotne opady deszczu, a w górach i obszarach podgórskich możliwe burze.

Temperatura maksymalna na północy kraju od 20 do 25 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze od 26 do 30 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz i na wybrzeżu porywy wiatru do 60 km/h.

