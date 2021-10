Wichura przejdzie nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W ubiegłym tygodniu cztery osoby zginęły w trakcie wichury, która przetoczyła się nad Polską. Silny wiatr spowodował też wiele zniszczeń.

Wichura nad Polską. IMGW wydało ostrzeżenia

Wietrzna pogoda utrzymuje się również w tym tygodniu. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed silnym wiatrem zostały wydane dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego. Podmuchy w porywach mogą osiągnąć nawet 80 km/h.

Rano IMGW podało prognozę pogody na poniedziałek. W dzień niebo ma być bezchmurne, choć możliwe jest także małe zachmurzenie, a na północy okresami umiarkowane.

Temperatura maksymalna wyniesie od 10-11 st. C na północy i wschodzie do 12-14 st. C na pozostałym obszarze. Powieje słaby i umiarkowany wiatr.

RadioZET.pl/IMGW