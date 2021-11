Kolejna wichura zbliża się do Polski. Wiatr będzie łamał gałęzie i drzewa

Wichura w drugiej połowie października skutkowała ponad 10 tys. interwencji strażaków. Cztery osoby zginęły, a 18 zostało rannych. Silny wiatr znów może powodować szkody, jednak już nie tak silne. Jak informuje portal fanipogody.pl, szczególnie niebezpiecznie będzie na południu kraju, a także na wschodzie i w centrum.

Wichura zbliża się do Polski. Powieje nawet 125 km/h

Pogoda w środę do końca dnia będzie pochmurna, z temperaturami od 8 na północnym wschodzie do 13 st. na Dolnym Śląsku - poinformowała PAP synoptyk IMGW Ewa Łapińska. W pierwszej połowie dnia deszcz spadnie w północno-wschodniej części kraju. W nocy deszczowo ma być na zachodzie i Podhalu.

Jak przekazała meteorolog, w zachodniej części kraju i na południu Polski w ciągu dnia nie powinno padać, a zachmurzenie będzie umiarkowane, chwilami duże, z przejaśnieniami. W ciągu dnia termometry pokażą 8-9 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 10 stopni w centrum i 13 na Dolnym Śląsku. W wysokich partiach Sudetów może wiać wiatr osiągający 100 km/h.

Jeszcze bardziej wietrznie ma być w czwartek. Jak podaje IMGW, wiatr będzie umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, południowy, z kierunków wschodnich, po południu na zachodzie skręcający na zachodni. We wschodniej i południowej części kraju miejscami porywy wiatru osiągną do 60 km/h, a na obszarach podgórskich do 70 km/h. W Sudetach, Bieszczadach i Beskidach może wiać z prędkością do 100 km/h, a w Tatrach do 110 km/h.

IMGW wydał prognozę ostrzeżeń

"Fani Pogody" prognozują z kolei w górach wiatr przekraczający 125 km/h, bardzo silny. Z siłą 70 km/h, według portalu, powieje za to na wschodzie i w centralnej części Polski. "Nie będzie to wichura bardzo silna, lecz wiatr z pewnością może wyrządzać szkody materialne. Połamane gałęzie i konary drzew są niemal pewne. A pamiętajmy, że to właśnie spadające, połamane konary drzew są najczęściej przyczyną tragicznych skutków wichur" - czytamy.

Na czwartek wydano prognozę ostrzeżeń IMGW I stopnia dotyczącą deszczu i silnego wiatru. Opady spodziewane są w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, części woj. lubuskiego i wielkopolskiego. Z kolei żółte alerty przed silnym wiatrem wydano dla części woj. pomorskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Fani Pogody