Ostrzeżenia przed silnymi wichurami. Zagrożonych wiele województw

Wichury nad Polską. Silne porywy wiatru w północnej i centralnej Polsce powinny ucichnąć do rana, ale intensywne opady śniegu w Kotlinie Kłodzkiej i roztopy na Podlasiu oraz Lubelszczyźnie prognozowane są także na wtorkowy ranek. Dla wielu województw wydano ostrzeżenia pogodowe.

Wichury szaleją nad Polską. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla większości regionów Polski i drugiego stopnia w pasie nadmorskim.

Nawet do godz. 1 w nocy będą obowiązywać ostrzeżenia 2. stopnia przed silnym wiatrem wydane dla okolic Szczecina, powiatów nadbałtyckich - od Świnoujścia aż po Hel oraz dla okolic Elbląga i Braniewa. W tych regionach porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h.

Silny wiatr w porywach do 80-90 km/h będzie wiał w całym województwie pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, północnozachodniej części dolnośląskiego i wschodniej części mazowieckiego.

Wichury nad Polską. Miejscami wiatr do 120 km/h

W nocy zachmurzenie duże w całym kraju, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Na północnym wschodzie oraz w górach będzie padał śnieg. W Sudetach spadnie od 5 do 10 cm śniegu.

We wtorek zachmurzenie duże z przejaśnieniami na zachodzie kraju. W całym kraju przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich opady śniegu. W Karpatach spadnie do 7 cm śniegu.

Temperatura maksymalna od 4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, do 9 stopni na południowym zachodzie kraju. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h.

RadioZET.pl/ Jacek Buraczewski (PAP)/ IMGW