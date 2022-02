Kolejne wichury nadciągają nad Polskę. Alerty dla niemal wszystkich województw

IMGW wydał ostrzeżenia dla całego kraju z wyjątkiem województwa podkarpackiego. Najtrudniejsze warunki prognozowane są w województwie wielkopolskim, łódzkim i lubuskim, gdzie wydano ostrzeżenia drugiego stopnia.

Wichury nad Polską. IMGW wydaje alerty dla prawie całej Polski

Synoptycy przewidują tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, lokalnie do 100 km/h. Wiatr ma mieć kierunek południowo-zachodni skręcający na zachodni. W pozostałej części kraju wydane zostały alerty pierwszego stopnia. Instytut prognozuje w tych rejonach wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu.

W województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim dodatkowo prognozowane są opady śniegu powodujące miejscami zawieje śnieżne ograniczające widzialności do 300 metrów. Alerty w niektórych miejscach zaczną obowiązywać już od piątkowego wieczora.

fot. IMGW

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

RadioZET.pl/PAP (M. Chomiuk)