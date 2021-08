48,8 stopnia Celsjusza - tę najwyższą temperaturę obecnie w Europie zanotowano w środę w rejonie miasta Siracusa na Sycylii - poinformowali tamtejsi meteorolodzy. Wszystko wskazuje na to, dodają, że to nowy europejski rekord wszech czasów.

Rekordowe upały dotarły do Włoch. Meteorolodzy na Sycylii poinformowali, że w rejonie miasta Siracusa odnotowali 48,8 st. Celsjusza. – Jeśli dane te zostaną potwierdzone, może to być najwyższa temperatura zarejestrowana na kontynencie europejskim i zarazem pobicie poprzedniego rekordu 48 stopni w Atenach 10 lipca 1977 roku – oświadczył meteorolog Manuel Mazzoleni z portalu 3bmeteo. Na Sycylii temperatura w tych dniach może według zapowiedzi sięgać 49-50 stopni.

Rekordowe upały we Włoszech. 48,8 st. Celsjusza na Sycylii

W całych Włoszech panują rekordowe upały. W innych regionach na południu: w Kalabrii, Apulii, Basilicacie i Kampanii ma być do 42 stopni.

Co najmniej do niedzieli około 40 stopni prognozuje się dla Toskanii, Lacjum i Emilii-Romanii.

Najwyższy alarm dotyczący upałów obowiązuje w środę w Rzymie, Bari, Campobasso, Frosinone, Latinie, Palermo, Perugii, Rieti. W czwartek do tych miast dołączą Bolonia i Triest. W piątek alert ma zostać rozszerzony na kolejne miasta.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK