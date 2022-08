Wystąpią zjawiska downburst i microburst. Miejscami możliwe poważne szkody

Alerty drugiego stopnia przed upałami obowiązują od czwartku 25 sierpnia w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, a także w części województwa mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. IMGW prognozuje tam temperaturę maksymalną w dzień od 30 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 17 do 19 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami będą obowiązywać w południowej części województwa mazowieckiego, w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i w części województwa małopolskiego.

Gdzie jest burza? IMGW wydaje pomarańczowe i żółte alerty

Z kolei w województwie dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz w części województwa lubuskiego i wielkopolskiego IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami wystąpi grad.

"Burze formować mają się wewnątrz masy. Będą to typowe termiczne burze, które na ogół nie okażą się długotrwałe. W północno-wschodniej części kraju rozwój konwekcji mogą wspomagać lokalne strefy zbieżności wiatru. Burze przyjmą na ogół formę pojedynczych komórek burzowych, miejscami klastrów burzowych. Pojawić mogą się gdzieniegdzie opady w burzach do 30-40 mm, punktowo grad o średnicy do 2-3 cm. Na skutek obecności suchych warstw powietrza możliwe są zjawiska downburst/microburst, powodując miejscowe szkody" - informuje portal FaniPogody.pl.

Downburst to silny prąd zstępujący w chmurze burzowej, w której ruch powietrza skierowany jest ku ziemi. W przypadku, gdy na skutek bardzo silnego prądu zstępującego, zimne powietrze gwałtownie opada na ziemię mówimy wtedy o występowaniu zjawiska downburst. Zjawisko to charakteryzuje się bardzo silnymi porywami wiatru (ponad 100 km/h) oraz opadami deszczu.

Gdzie jest burza? Radar pogodowy online, mapa burz i opadów na żywo

Microburst zazwyczaj jest znacznie silniejszy niż w przypadku macroburstu. Czas trwania jest jednak znacznie krótszy i wynosi średnio od 2 do 5 minut (najdłuższe zjawisko trwało nawet około 30 minut). Zjawisko generuje bardzo silne podmuchy wiatru.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.

