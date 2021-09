Zachmurzenie i opady deszczu będą przeważały w poniedziałek nad niemal całą Polską. Jak prognozuje synoptyczka IMGW, na południowym wschodzie kraju i na Pomorzu deszcz może padać już w poniedziałek rano.

Na pozostałych terenach Polski możliwe są lokalne rozpogodzenia. W ciągu dnia chmur zacznie przybywać we wschodniej połowie kraju, na północy oraz w terenach podgórskich.

Poniedziałek z zachmurzeniem i deszczem. IMGW nie wyklucza burz

- Na południowym wschodzie kraju oraz w województwie śląskim, świętokrzyskim i lubelskim spodziewamy się burz i opadów deszczu. W pozostałej części Polski, za wyjątkiem województwa lubuskiego i dolnośląskiego, będą przelotne opady deszczu. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni na północy kraju, 20-22 stopnie w centrum do około 24 stopni Celsjusza na południu – powiedziała Tomczuk.

IMGW podał, że choć burze aktualnie nad Polską nie występują, to ich rozwój możliwy będzie głównie w południowo-wschodniej Polsce, gdzie występują przelotne opady deszczu. "Z burzami związane mogą być opady deszczu do 20-25 mm, porywy wiatru do 70 km/h oraz lokalnie grad" - podał Instytut na Twitterze.

RadioZET.pl/IMGW/PAP - Marek Szczepanik