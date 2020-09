W najbliższych dniach czeka nas załamanie pogody. Już od czwartku w wielu miejscach Polski odnotujemy spadek temperatury i obfite opady deszczu. Piątek będzie z kolei początkiem dużego ochłodzenia. W weekend dotrze do nas arktyczne powietrze. W górach spadnie z kolei pierwszy śnieg.

Załamanie pogody w Polsce od czwartku 24 września. Dzisiejszy dzień jest ostatnim z tak wysoką temperaturą. Od jutra odnotujemy niewielkie spadki na termometrach, a wielu miejscach w kraju spodziewane są opady deszczu i burze. Za frontem zacznie napływać nieco chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego, wypierając na wschód cieplejsze.

W czwartek nie nastąpi jeszcze radykalna zmiana. Na termometrach zobaczymy od 19 do 20 stopni Celsjusza na północnym zachodnia i do 26 stopni w pozostałych częściach kraju. W trakcie występujących opadów i burz powietrze będzie się jednak wyraźnie ochładzać. Spore ochłodzenie czeka nas od piątku 25 września.

Załamanie pogody w Polsce. Spadek temperatury, burze, deszcz i pierwszy śnieg

W piątek nastąpi znaczące załamanie pogody. Od zachodu dotrą do nas silne opady deszczu i burze. Na zachodnie Polski na termometrach jedynie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Nieco cieplej będzie na wschodzie - powyżej 20 stopni.

fot. Ventusky.com

W weekend dotrze do Polski arktyczne powietrzne. Temperatura gwałtownie spadnie, a w polskich górach pojawi się pierwszy śnieg. W większości kraju w weekend dominować będą opady deszczu. Będą to przelotne opady o sumie do 10-20 l/mkw.

Zarówno w sobotę i w niedzielę możemy spodziewać się temperatur zdecydowanie poniżej 20 stopni Celsjusza.

