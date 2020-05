- Załamanie pogody i gwałtowne burze - od zachodu nad Polskę wkracza arktyczne powietrze i deszczowe chmury. W Zachodniopomorskiem zagrzmi już wieczorem - ale prawdziwe pogorszenie pogody nastąpi od poniedziałku 11 maja - mówi Radiu ZET Małgorzata Bachmatiuk z IMGW w Szczecinie.

Jak informuje IMGW, w poniedziałek przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut wydał alert 1 stopnia dla całego kraju. Będzie on obowiązywać zarówno 11 i 12 maja.

Załamanie pogody. Burze, deszcz i silny wiatr

- Intensywne opady deszczu, a w nocy z poniedziałku na wtorek miejscami deszczu ze śniegiem i śniegu, silny wiatr z porywami dochodzącymi do 70-80 km/h, znaczny kontrast termiczny na chłodnym froncie atmosferycznym dochodzący do 15-20°C pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią Polski, a miejscami również burze z intensywnymi opadami deszczu przed nadciągającym frontem chłodnym - takie wydarzenia w pogodzie spodziewane są nad Polską w okresie od poniedziałkowego przedpołudnia do wtorkowego wczesnego popołudnia - alarmują na swojej stronie "Łowcy Burz".

Jak podaje IMGW, szczególnie groźne mogą okazać się opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Towarzyszyć ma im silny wiatr sięgający momentami 70-80 km/h.

Od poniedziałku nastąpi także ochłodzenie. Termometry pokażą maksymalnie do 15-20 stopni Celsjusza.

Z kolei w województwie dolnośląskim może spaść... śnieg. Jak podają synoptycy wieczorem i w nocy, w górach spadnie śnieg o natężeniu umiarkowanym, który spowoduje przyrost pokrywy śnieżnej od 10-15 centymetrów.

RadioZET.pl/ IMGW/ Łowcy Burz/ TVN Meteo