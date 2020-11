Uderzenie zimy w Polsce. Opady śniegu i nawet - 7 stopni Celsjusza

Zima 2020/2021 zbliża się do Polski wielkimi krokami. Pierwsze poważne uderzenie możemy odczuć już za kilka dni. Już na początku przyszłego tygodnia (30 listopada) możemy spodziewać się spadku temperatury, która w ciągu dnia nie będzie wyższa niż 2-3 stopnie Celsjusza.

Tomasz Leszczyński, autor bloga "Pogoda w Polsce" informuje, że już w najbliższy weekend nad Irlandią uformuje się potężny wyż, który spowoduje napływ mroźnego powietrzna znad Skandynawii. Od soboty znad Litwy zacznie przemieszczać się chłodny front.

Zima zaatakuje w Polsce za kilka dni. Na początku grudnia śnieg i deszcz ze śniegiem

Z północy zacznie napływać do nas fala arktycznego powietrza. Z kolei we wtorek niże nad północnym Atlantykiem będą wzmacniane zimnym powietrzem znad Grenlandii. Co to oznacza dla Polski? Na początku przyszłego tygodnia (30 listopada/ 1 grudnia) możemy spodziewać się opadów deszczu, śniegu z deszczem i samego śniegu.

Pierwsze oznaki zmiany pogody w Polsce pojawią się w niedzielę 29 listopada. Tego dnia możemy spodziewać się dużego zachmurzenia i opadów. Podobnie będzie w poniedziałek. W nocy z poniedziałku na wtorek w wielu miejscach w kraju spadnie śnieg. Dotyczy to wschodu, centrum i południa Polski.

We wtorek 1 grudnia śnieg spadnie na Pomorzu Zachodnim, w Beskidzie Śląskim, Małopolsce, na Podkarpaciu, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Mazowszu. W innych regionach opady śniegu będą niewielkie.

Również na początku tygodnia odczujemy spadek temperatury. W ciągu dnia będzie ona oscylować w granicach 0-1 stopni Celsjusza, natomiast w nocy spadnie nawet do - 7 stopni.

