Zmiana pogody w majówkę. IMGW wydaje ostrzeżenia

Pogoda nadal będzie zachęcać do aktywności na powietrzu, ale gdzieniegdzie może popadać i zagrzmieć. Do Polski napłynie powietrze polarno-morskie - na północy chłodniejsze i suchsze, na południu wilgotne i ciepłe. Termometry pokażą maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Rano możliwe są przymrozki - IMGW wydał alerty.

Pogoda w majówkę skłania do spacerów, w poniedziałek jednak miejscami aura się zmieni. We wschodniej części kraju i na południu spodziewane są przelotne opady deszczu.

Pogoda na 2 maja. Możliwe burze i deszcz

IMGW podaje, że do kraju napływa powietrze polarno-morskie. Zdaniem synoptyków Polska znajdzie się w zasięgu niżu i chłodnego frontu atmosferycznego.

Według prognoz w poniedziałek rano spodziewane są lokalnie zanikające mgły, zwłaszcza na północy, ograniczające widzialność do 200 metrów. Zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresami duże.

- Na południu możliwe burze, w czasie których może spaść do 20 litrów deszczu na metr kwadratowy. Lokalnie, na krańcach południowych, możliwy drobny grad lub krupa śnieżna. Temperatura wzrośnie do 11-12 stopni Celsjusza nad morzem, około 18 stopni w centrum i do 21 na południowym zachodzie - powiedziała Dorota Pacocha z IMGW-PIB.

Wiatr będzie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatry mogą osiągać do 60 km/h.

IMGW wydaje ostrzeżenia przed przymrozkami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł także przed przymrozkami, które mogą wystąpić w nocy z niedzieli na poniedziałek w dziewięciu województwach. Miejscami spadek temperatury może wynieść -2 st. C, a przy gruncie temperatura może spaść nawet do -4 st. C.

Jak podano na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla woj. pomorskiego, świętokrzyskiego, północno-centralnej części woj. kujawsko-pomorskiego, wschodniej części woj. łódzkiego i zachodniopomorskiego, południowo-wschodniego obszaru woj. podkarpackiego, a także północnych powiatów woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i wielkopolskiego.

RadioZET.pl/PAP - Marek Szczepanik