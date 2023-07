Alarmy pogodowe dla Polski. Nadciągają piekielne upały. A to nie wszystko

Polska znajduje się w obszarze wyżu znad Austrii. Weekend na przeważającym obszarze kraju zapowiada się słoneczny i upalny. Rozbudowujący się od zachodu antycyklon będzie skutecznie blokował rozwój chmur. Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie spodziewają się opadów deszczu ani burz. Groźne wyładowania atmosferyczne powrócą w nadchodzącym tygodniu.

Pogoda. IMGW zapowiada ostrzeżenia przed upałem

Według prognozy IMGW pierwsze uderzenie ciepła odczujemy w sobotę 8 lipca. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na wschodzie i północy do 30 stopni na zachodzie. Z kolei nad morzem i w rejonach podgórskich termometry wskażą około 22 stopnie. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni i północny.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w województwach:

lubuskim,

wielkopolskim,

opolskim i dolnośląskim (poza powiatami: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim).

Niedziela zapowiada się bardzo upalnie. Na zachodzie temperatura wzrośnie do 33 stopni, w centrum 29 stopni, a na wschodzie około 26 stopni. Chłodniej będzie tylko nad morzem – od 20 do 25 stopni. Nocą z niedzieli na poniedziałek na zachodzie temperatura nie spadnie poniżej 18 stopni. Żółte alerty IMGW mogą zostać wydane w województwach:

zachodniopomorskim (poza powiatami: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim),

wielkopolskim,

lubuskim,

świętokrzyskim,

małopolskim,

śląskim,

opolskim i dolnośląskim (poza powiatami: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim).

fot. IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW. W poniedziałek ponownie zagrzmi

W poniedziałek 10 lipca we wschodniej połowie kraju będzie słonecznie, a na zachodzie i południu Polski pojawi się więcej chmur i wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i ulewami. Termometry wskażą od 20 stopni Celsjusza nad morzem, 29 stopni w centrum, do 31 stopni na zachodzie i południu. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed upałami mogą obowiązywać w województwach:

zachodniopomorskim (poza powiatami: Świnoujście, kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim),

wielkopolskim,

lubuskim,

opolskim i dolnośląskim (w całym regionie poza powiatami: lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, Wałbrzych i kłodzkim).

Jednocześnie IMGW planuje wydać alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla 9 województw:

lubuskiego,

wielkopolskiego,

dolnośląskiego,

opolskiego,

śląskiego,

łódzkiego,

świętokrzyskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

Prognoza pogody na kolejne dni

Na wtorek 11 lipca synoptycy nie prognozują burz, ale przelotny deszcz pojawi się miejscami na Pomorzu i na południu kraju. Poza tym na zachodzie będzie nadal upalnie – temperatura może dochodzić do 30 stopni Celsjusza.

W środę 12 lipca synoptycy spodziewają się ponownie silnych burz, przemieszczających się z zachodu na wschód kraju. Opady mogą być intensywne, a wiatr w porywach dochodzić do 70 km/h. Temperatura wzrośnie do 33 stopni w centrum i 29 stopni na zachodzie. W czwartek 13 lipca temperatura zbliży się do 30 stopni już tylko w centrum – poza tym od 24 do 28 stopni.

RadioZET.pl/IMGW