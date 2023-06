Atak tropikalnego upału. Uderzą też silne burze. Meteorolodzy alarmują

Po tygodniu gwałtownych burz i ulewnych opadów deszczu, które występowały w wielu częściach Polski, rozpoczyna się pierwsza tego roku fala upałów. Już w nocy z poniedziałku na wtorek zacznie napływać gorące, chwiejne i zasobne w wilgoć powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Nie czekają nas jednak, zastrzegli meteorolodzy IMGW, rekordowe temperatury. Na zachodzie, południu i w centrum kraju termometry mogą wskazać do około 32 stopni Celsjusza. Niestety, miejscami znów utworzą się silne burze z gradem.

Pogoda długoterminowa. Upały i burze – tak zapowiada się tydzień

W poniedziałek 19 czerwca na przeważającym obszarze kraju jest na ogół pogodnie. Po południu miejscami będzie się chmurzyć i popada przelotny deszcz, a na wschodzie kraju może też zagrzmieć. Temperatura maksymalna wynosi od około 20 stopni nad morzem i 23 stopni na Suwalszczyźnie do 27 stopni w centrum i 29 stopni na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wtorek 20 czerwca będzie przeważnie słoneczny, ale po południu na krańcach zachodnich miejscami mogą wystąpić silne burze z deszczem i gradem oraz porywistym wiatrem do około 80 km/h. Również na północnym wschodzie i na krańcach wschodnich zachmurzy się i pojawią się przelotne deszcze i burze z porywami wiatru do 65 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od około 22 stopni Celsjusza nad morzem i Suwalszczyźnie, około 28 stopni w centrum, do 31 stopni Na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.

W środę 21 czerwca pogodnie będzie na północnym wschodzie i w centrum Polski. Na pozostałym obszarze kraju po południu i wieczorem pojawią się przelotne deszcze i burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem do 80 km/h. Temperatura maksymalna wzrośnie do 24 stopni nad morzem i 32 stopni na zachodzie kraju. W czwartek 22 czerwca po południu nadal możliwe są przelotne opady deszczu i burze, z wyjątkiem centrum kraju. Termometry wskażą około 22 stopnie nad morzem i od 26 do 32 stopni w głębi kraju.

Jak podaje Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, środa i czwartek będą wyjątkowo upalne niemal w całej Europie. "Włochy z temperaturą maksymalną dochodzącą do 40 stopni Celsjusza" – czytamy na Twitterze.

W piątek 23 czerwca najwyższa prognozowana temperatura w dzień to około 20 stopni nad morzem i od 25 do 30 stopni w głębi kraju. Na północy i zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu, a na pozostałym obszarze burze z ulewnym deszczem, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Sobota i niedziela (24 i 25 czerwca) zapowiadają się pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 25 stopni Celsjusza.

fot. IMGW

Nadchodzi astronomiczne lato

Lato może być definiowane na kilka sposobów. Mamy lato meteorologiczne (od 1 czerwca), czy kalendarzowe (od 22 czerwca), ale astronomiczne lato przypada na moment przesilenia letniego i trwa do równonocy jesiennej. W tym roku rozpocznie się 21 czerwca o godzinie 16:58. Wtedy Słońce znajdzie się w tzw. punkcie Raka. W tym dniu będzie górować w zenicie nad zwrotnikiem Raka, czyli nad najdalej położonym na północ od równika zwrotnikiem, dla którego jest to możliwe.

Okres przesilenia letniego to najdłuższe dni na półkuli północnej, a najkrótsze noce. W centrum Polski pierwszy dzień astronomicznego lata potrwa 16 godzin i 17 minut. W tym okresie nie mamy też tzw. astronomicznych nocy, których nie należy mylić z białymi nocami z rejonów bliższych biegunowi. Astronomiczna noc zachodzi wtedy, gdy Słońce chowa się co najmniej 18 stopni poniżej horyzontu. Okres bez astronomicznych nocy w północnym skraju Polski trwa przez dwa miesiące od 21 maja, a w południowym skraju naszego kraju przez miesiąc od 10 czerwca.

RadioZET.pl/IMGW