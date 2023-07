Burze z gradem nad Polską. Ponad połowa kraju z alertami II stopnia

Pogoda potrafi zmieniać się w sposób gwałtowny. Synoptycy zapowiadają z jednej strony morderczy upał i temperatury powyżej 30 stopni, z drugiej zaś burze z gradem, które nawiedzą Polskę jeszcze w środę. Będą one związane ze zbliżającym się do nas niżem Poly.

Jak ostrzegła w rozmowie z Polską Agencją Prasową Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, już od godzin południowych od zachodu spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i utworzy się linia aktywnego frontu chłodnego z burzami, które miejscami będą gwałtowne.

W burzach, na co zwróciła uwagę, możliwy jest nawet duży grad, spodziewane są także krótkotrwałe ulewy, w których może spaść 30-35 mm deszczu. - Największym zagrożeniem w tych burzach będą bardzo silne porywy wiatru, które miejscami mogą wynieść 80-90 km/h. W godzinach wieczornych w środkowej i północnej Polsce mogą dochodzić do 100 km/h - podkreśliła synoptyczka.

Warto podkreślić, że IMGW wydał już ostrzeżenia przed burzami z gradem. Z poniższej grafiki wynika, że objęta została nimi prawie połowa Polski. Alerty II stopnia obowiązują w województwach:

Oprócz tego objętych nimi została część województw: lubuskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego i małopolskiego. Z kolei ostrzeżenia I stopnia obowiązują na obszarze Pomorza Zachodniego oraz niektórych powiatów województw pomorskiego i lubuskiego.

Podobne ostrzeżenia opublikowało w mediach społecznościowych Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Temperatura maksymalna wyniesie od 26 do 30 stopni. Te najwyższe wartości najbardziej prawdopodobne są w centrum i na południowym wschodzie. - Najchłodniej będzie za frontem, czyli na północnym zachodzie i zachodzie: od 21 do 25 stopni Celsjusza - przekazała Woźniak. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, z kierunków południowych. Na zachodzie, po przejściu frontu, nadal porywisty.

Początek nocy ze środy na czwartek bardzo dynamiczny i niebezpieczny we wschodniej połowie kraju. Tam jeszcze kontynuacja popołudniowych i wieczornych burz z opadami deszczu do 15-20 mm i silnymi porywami wiatru, do 90 km/h. Burzom nadal towarzyszyć może grad

Anna Woźniak, IMGW