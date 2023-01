Pogoda znów będzie niebezpieczna. Kierowcy muszą uważać szczególnie w południowej, północno-wschodniej i zachodniej Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje o ostrożną jazdę. Błoto pośniegowe zalega na jezdniach na terenie województwa wielkopolskiego na S5 na odcinku Poznań – granice woj. kujawsko-pomorskiego. W wielu województwach drogi i chodniki będą oblodzone do poranka w czwartek. Z kolei opady marznące i śnieg mogą stanowić zagrożenie aż do piątku - wynika z map IMGW.

IMGW wydaje alerty drugiego stopnia. Nawet 30 cm śniegu

Niebezpiecznie na drogach i chodnikach będzie w woj. lubuskim, na zachodzie woj. dolnośląskiego i wielkopolskiego, w woj. świętokrzyskim, na Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku, w woj. śląskim, w Małopolsce, na Podkarpaciu, a także w południowej części woj. lubelskiego oraz w woj. warmińsko-mazurskim. Tam przewidywane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników, po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, powodujące ich oblodzenie. Dla tych regionów wydano ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia.

Żółte alerty IMGW przed opadami marznącymi zostały wydane w województwach - małopolskim i podkarpackim.

Warunki drogowe w powiatach południowych woj. małopolskiego i podkarpackiego utrudni dodatkowo sypiący gęsto śnieg. IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia, co oznacza, że prognozowane są opady śniegu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 20 cm do 30 cm. W województwie śląskim, świętokrzyskim i lubelskim wydano dodatkowo alerty pierwszego stopnia przed intensywnym śniegiem.

IMGW prognozuje po południu i wieczorem zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północnym zachodzie i zachodzie. Na południowym wschodzie spodziewane są opady deszczu, poza tym opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach i na Podhalu spadnie śnieg. Lokalnie na północnym wschodzie oraz w Wielkopolsce może spaść około 5 cm mokrego śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na północnym zachodzie i zachodzie do 3 st. C w centrum kraju i 9 st. C na Zamojszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty, do 60 km/h, z kierunków zmieniających się. W Sudetach porywy wiatru do 60 km/h, w Karpatach do 90 km/h, lokalnie zawieje i zamiecie śnieżne

RadioZET.pl/PAP/IMGW/Tvn Meteo