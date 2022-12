IMGW wydał w piątek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami. Z mapy IMGW wynika, że w niektórych województwach opady marznące zaczęły się w ciągu dnia, a gdzieniegdzie późnym wieczorem.

IMGW ostrzega przez marznącymi opadami

Ostrzeżenia IMGW obowiązują do rana w województwach dolnośląskim i opolskim, do sobotniego przedpołudnia w województwach: lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim, łódzkim, lubuskim i wielkopolskim, a także w prawie całym województwie mazowieckim. Na obszarze województwa podlaskiego ostrzeżenie będzie ważne do godziny 14.

Na wskazanym obszarze IMGW obserwuje i prognozuje słabe opady śniegu, deszczu ze śniegiem, lokalnie marznącej mżawki, później również marznącego deszczu powodujące gołoledź. "Strefa opadów będzie przemieszczać się z południowego wschodu na północ i północny zachód" - poinformowano.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

RadioZET.pl/PAP