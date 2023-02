IMGW wydał nowe ostrzeżenia. Alerty dla pieszych i kierowców

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alerty pierwszego stopnia. Ostrzeżenia przed roztopami dotyczą powiatów w południowych częściach województw:

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

W tych miejscach prognozuje się wzrost temperatury powietrza powodujący odwilż i topnienie pokrywy śnieżnej. Alerty będą obowiązywać do środy do godz. 11.

Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniami i roztopami

Alerty oblodzeniem zostały wydane dla większości powiatów w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim. W tych rejonach IMGW prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, mokrego śniegu i śniegu z deszczem powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -4 stopnie, temperatura minimalna przy gruncie około -5 st. Ostrzeżenie wydano do środy, ale temperatura ujemna utrzyma się do czwartku rano.

Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Noc z wtorku na środę będzie z zachmurzeniem dużym, ale prognozowane są też większe przejaśnienia. - Na północnym wschodzie miejscami słabe, przelotne opady śniegu, na pozostałym obszarze deszczu i deszczu ze śniegiem. Śnieg również w Karpatach i na szczytach Tatr. Tam może spaść kolejne 7 cm świeżego śniegu – powiedział Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na zachodzie utworzą się lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Prognozowane są dość duże różnice temperatur w kraju. - Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, ok. 0-1 stopnia w centrum kraju, do 4-5 stopni na plusie na południowym zachodzie. To ok. 10 stopni różnicy między północnym wschodem a południowym zachodem kraju – podkreślił Walczak.

RadioZET.pl/PAP - Luiza Łuniewska