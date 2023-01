Marznące opady i gęsta mgła. Wydano alerty dla 10 województw

Pogoda potrafi zaskoczyć. Mimo kalendarzowej zimy przez większą część stycznia było w miarę ciepło, a temperatura utrzymywała się na poziomie kilku stopni powyżej zera. Z kolei od czwartku doświadczyliśmy nagłego załamania pogodowego - w wielu miejscach kraju pojawił się mróz, a także śnieżyce, które sparaliżowały drogi.

IMGW ostrzega przed marznącymi opadami i gęstą mgłą

Teraz temperatura znów skoczyła do góry, a biały puch w większości ulega już roztopieniu. Wszystko za sprawą niżu, za którego sprawą do Polski zaczyna napływać ciepłe polarno-morskie powietrze. To powoduje niestety tak niebezpieczne (zwłaszcza dla kierowców) zjawiska, jak gołoledź czy opady marznące.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia - tym razem przed gęstą mgłą oraz marznącymi opadami. Dotyczą one łącznie 10 województwa i obowiązują do poniedziałku do godzin porannych.

Jeśli chodzi o gęste mgły, to alerty obejmują województwa:

podkarpackie (cały obszar)

(cały obszar) małopolskie (cały obszar)

(cały obszar) lubelskie (Lublin i powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski)

(Lublin i powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, parczewski, puławski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski) mazowieckie (powiaty: radomski, szydłowiecki, przysuski, lipski, zwoleński)

(powiaty: radomski, szydłowiecki, przysuski, lipski, zwoleński) świętokrzyskie (powiaty: kielecki, skarżyski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, jędrzejowski, buski, staszowski)

(powiaty: kielecki, skarżyski, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, jędrzejowski, buski, staszowski) śląskie (Jaworzno i powiaty: bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, pszczyński, żywiecki)

Natomiast w przypadku marznących opadów ostrzeżenia IMGW obejmują województwa:

podkarpackie (cały obszar)

(cały obszar) małopolskie (cały obszar)

(cały obszar) śląskie

świętokrzyskie

lubelskie (Lublin powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, opolski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski)

(Lublin powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubelski, łęczyński, opolski, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski) mazowieckie (Warszawa i powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, lipski, ostrołęcki, pułtuski, przasnyski, ciechanowski, płoński, wyszkowski, łosicki, ostrowski, sokołowski, siedlecki)

(Warszawa i powiaty: radomski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński, lipski, ostrołęcki, pułtuski, przasnyski, ciechanowski, płoński, wyszkowski, łosicki, ostrowski, sokołowski, siedlecki) łódzkie (powiaty: pajęczański, radomszczański, piotrkowski, opoczyński)

(powiaty: pajęczański, radomszczański, piotrkowski, opoczyński) opolskie (powiaty: opolski, nyski, prudnicki, głubczycki, strzelecki, brzeski, oleski, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski)

(powiaty: opolski, nyski, prudnicki, głubczycki, strzelecki, brzeski, oleski, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski) dolnośląskie (Jelenia Góra i powiaty: kłodzki, strzeliński, ząbkowicki, dzierżoniowski, zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, jaworski, złotoryjski, świdnicki, wałbrzyski, kamiennogórski, karkonoski)

(Jelenia Góra i powiaty: kłodzki, strzeliński, ząbkowicki, dzierżoniowski, zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, jaworski, złotoryjski, świdnicki, wałbrzyski, kamiennogórski, karkonoski) podlaskie (powiaty: białostocki, hajnowski, sokólski, kolneński, grajewski, moniecki, bielski, zambrowski, łomżyński, wysokomazowiecki, siemiatycki)

RadioZET.pl/IMGW/PAP