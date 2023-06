Nagła zmiana pogody. Zacznie się w poniedziałek

Pogoda w poniedziałek gwałtownie się zmieni. Według prognoz IMGW późnym popołudniem w poniedziałek do Polski od zachodu wkroczy front atmosferyczny niosący ze sobą chłodniejsze i wilgotne masy powietrza polarno-morskiego.

W poniedziałek zmiana pogody. IMGW wydał prognozę ostrzeżeń

- Na wschodzie w ciągu dnia możliwe są bardzo słabe i przelotne opady deszczu. Na zachodzie Polski, wraz z nasuwaniem się chłodnego frontu atmosferycznego, pojawi się strefa burz i silniejszych opadów - powiedział PAP Michał Folwarski z IMGW.

- W popołudniowych burzach może spaść do 30 mm deszczu, a wiatr może dochodzić do 90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie na wschodzie w granicach 25-26, w centrum około 27-28, do 30 stopni Celsjusza na zachodzie. W rejonie Helu i na Podhalu spodziewamy się około 22 stopni. Wiatr z kierunków zachodnich będzie słaby i umiarkowany - dodał ekspert.

W poniedziałek Instytut przestrzegać będzie przed niebezpiecznymi zjawiskami. Pomarańczowe alerty drugiego stopnia przed burzami z gradem mogą zostać wydane dla województw:

zachodniopomorskiego;

lubuskiego;

wielkopolskiego (zachodnie powiaty).

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem IMGW planuje wydać w województwach:

pomorskim;

warmińsko-mazurskim (w powiatach zachodnich);

mazowieckim;

kujawsko-pomorskim;

wielkopolskim (wschodnie powiaty);

łódzkim;

dolnośląskim;

opolskim;

śląskim;

małopolskim;

świętokrzyskim.

Po przejściu frontu temperatura maksymalna do połowy tygodnia utrzymywać się będzie na poziomie 21-23 stopni Celsjusza. Od piątku spodziewany jest powrót wyższych temperatur, którym towarzyszyć mogą burze i deszcze.

