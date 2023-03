Nagłe zmiany pogody. To czeka nas w środę i w weekend

Pogoda nadal zmienia się jak w kalejdoskopie. We wtorek 28 marca w całym kraju wystąpią przelotne opady śniegu. Będzie chłodno, w nocy przeważnie od –5 do –2 stopni Celsjusza, a na Podhalu około –8 stopni. W dzień termometry wskażą maksymalnie od 0 do około 4 stopni. Uczucie chłodu potęgować będzie dość silny, północno-zachodni wiatr, który w porywach osiągać będzie 65 km/h, nad morzem 85 km/h, a wysoko w górach 100 km/h.

Pogoda. Kiedy ocieplenie?

Środa 29 marca zapowiada się na ogół pogodna. Niewielkie opady śniegu mogą wystąpić jedynie na północnym wschodzie kraju. W nocy nadal mroźno. Temperatura spadnie miejscami do około –3 stopni, a na Podhalu do około –7 stopni. "W dzień od zachodu rozpocznie się adwekcja cieplejszego powietrza, co sprawi, że termometry w najcieplejszym momencie wskażą tam około 10 stopni. Na północnym wschodzie będzie chłodniej, zaledwie 3-4 stopnie" – podał IMGW w długoterminowej prognozie.

Czwartek 30 marca będzie wyraźnie cieplejszy. Temperatura ujemna w nocy wystąpi jedynie na wschodzie. Najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie, około –5 stopni. W dzień najcieplej na Dolnym Śląsku, około 13 stopni, najchłodniej na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 6 stopni. W piątek 31 marca nadal ciepło, ale pochmurno i deszczowo, jednak bez mrozu w ciągu całej doby. W dzień niemal w całym kraju temperatura powietrza przekroczy 10 stopni.

Weekend przyniesie kolejną zmianę pogody

W sobotę 1 kwietnia w całym kraju zachmurzenie duże z opadami deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem. Na północy kraju zrobi się chłodniej, temperatura maksymalna wyniesie tam zaledwie od 4 do 6 stopni, a odczucie chłodu potęgować będzie umiarkowany i dość silny wiatr. Na pozostałym obszarze kraju nadal ciepło – do 11-12 stopni na południu.

W niedzielę 2 kwietnia zrobi się chłodniej już w całym kraju. W nocy w północnej i centralnej Polsce możliwy niewielki mróz do –2 stopni, a w dzień wszędzie dość chłodno, maksymalnie do 5-6 stopni. Na południu, zachodzie i gdzieniegdzie w centrum będzie pochmurno i tam należy spodziewać się opadów deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na pozostałym obszarze bez opadów i więcej przejaśnień, możliwe rozpogodzenia.

