Zima na dobre dała się we znaki od połowy listopada. "Szklanka" na drogach, kilkanaście centymetrów śniegu, czy mrozy sięgające 10 stopni poniżej zera nie są już zaskoczeniem dla mieszkańców Polski.

Mroźna pogoda utrzyma się również w nocy z 21 na 22 listopada. Jak przekazała PAP Grażyna Dąbrowska z Centralnego Biura Prognoz IMGW, będzie wtedy pochmurno, z wyjątkiem zachodniej części Polski.

Nawet 10 stopni mrozu. Uwaga na mgły marznące

- Strefa opadów deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu przesunie się zdecydowanie w kierunku wschodnim. Na wschodzie i w centrum wystąpią opady marznące powodujące gołoledź. Natomiast na zachodzie pojawią się mgły ograniczające widzialność do ok. 200 m. Ponieważ temperatura będzie ujemna, będą to mgły marznące. Na oba zjawiska zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne, które obowiązują do wtorku do ok. godz. 10. Drogi w całym kraju będą śliskie – prognozowała Dąbrowska.

Najniższa temperatura spodziewana jest lokalnie na Pomorzu, szczególnie tam, gdzie się rozpogodzi. Tam ma być nawet minus 10 stopni Celsjusza. Najcieplej, ok. minus 1 stopnia, termometry wskażą na Lubelszczyźnie, Mazowszu i miejscami na ziemi łódzkiej.

IMGW wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed opadami marznącymi oraz oblodzeniem. Oba zjawiska wystąpią niemal w całej Polsce - bez żółtych alertów są jedynie północne skrawki Zachodniego Pomorza, Pomorza, Warmii, Mazur oraz Podlasia. Przy oblodzeniu Instytut "prognozuje zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -6 do -2 stopni C, temperatura minimalna przy gruncie miejscami około -8 st." - czytamy. Alerty obowiązują do wtorku, do godziny 10.

- Wtorek przywita nas nadal pogodą pochmurną. Większe przejaśnienia, rozpogodzenia lokalne spodziewane są w ciągu dnia na południu kraju, ale na północnym wschodzie, wschodzie i samych krańcach południowych, czyli w Karpatach, występować będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Lokalnie może być to jeszcze marznący deszcz powodujący gołoledź – powiedziała synoptyk IMGW.

Temperatura maksymalna we wtorek kształtować się będzie na poziomie od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie, do plus 5 stopni na Śląsku Opolskim i na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodnim Wybrzeżu porywisty, z kierunku południowo-wschodniego.

RadioZET.pl/PAP - Inga Domurat