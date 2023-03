"Nurkujący" niż zawita do Polski. W tej części kraju mocniej zawieje

Pierwsze dni nadchodzącego tygodnia będą pochmurne i chłodne. Jak powiedziała w rozmowie z PAP Anna Woźniak z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, w poniedziałek będzie raczej chłodno, z przelotnymi opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. We wtorek na północy może silniej wiać wiatr, co związane będzie z nadciągającym do Polski "nurkującym" niżem.