Osłabną opady śniegu, ale pogoda nie da wytchnienia. IMGW wydało alerty

Pogoda przyniosła nam w ostatnich dwóch dniach istny atak zimy, głównie z uwagi na intensywne opady śniegu. Mimo że opady nieco osłabną w trakcie weekendu, IMGW ostrzegło wieczorem przed innymi zjawiskami pogodowymi.

W północno-wschodniej części Polski spodziewamy się w nocy silnego mrozu. W rejonie Pomorza oraz Kujaw termometry pokażą do -15 st. C. Wiatr osiągnie średnią prędkość od 5 do 15 kilometrów na godzinę.

Pogoda. Osłabną opady śniegu. Są inne ostrzeżenia

Na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z piątku na sobotę od -15 do -12 stopni. Natomiast w kolejną noc, z soboty na niedzielę, termometry mają pokazać lokalnie nawet -19 st. C.

Ostrzeżenia pozostaną ważne do godz. 9 w niedzielę 18 grudnia. Obowiązują na wschodzie Pomorza, niemal całym woj. warmińsko-mazurskim, powiecie grudziądzkim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz w północnych powiatach Podlasia (sejneński, suwalski, augustowski).

Na Zachodnim Pomorzu i w części Pomorza w nocy wystąpią mgły. "Obserwuje się i nadal prognozuje miejscami gęste marznące mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 100 m do 200 metrów" - ostrzegł Instytut. Alerty 1. stopnia obowiązują od okolic Kołobrzegu po rejon Wejherowa.

Oblodzenie na południu i wschodzie Polski

Synoptycy ostrzegli również przed oblodzeniem. Ostrzeżenia w tej sprawie wydano dla południowych i wschodnich rejonów Polski w trzech województwach:

lubelskim, w powiatach: janowskim, biłgorajskim, zamojskim, mieście Zamość, tomaszowskim i hrubieszowskim,

podkarpackim, z wyjątkiem powiatów: sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego, przemyskiego, miasta Przemyśl,

małopolskim, w powiatach na wschodzie regionu oraz tatrzańskim i nowotarskim.

Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu, które spowodują oblodzenie. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 6 w sobotę.

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę nad północną częścią Polski będzie rozbudowywał się wyż znad Niemiec. Niż i związane z nim opady będzie stopniowo odsuwać się na południe, a miejsce wilgotnego powietrza polarno-morskiego zajmie powietrze pochodzenia arktycznego.

- W sobotę na północy kraju nie powinno już padać lub będą to bardzo słabe opady śniegu. Na południowej połowie kraju prognozowane są opady śniegu, zwłaszcza na południowym wschodzie, które mogą dać do około 5 cm pokrywy śnieżnej. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 8 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, -4 stopnie w centrum, do 1 stopnia na plusie w rejonie Helu. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na południu umiarkowany i porywisty, wywołujący zawieje i zamiecie śnieżne - powiedziała Ilona Bazyluk, synoptyk IMGW-PIB.

