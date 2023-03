Ostrzeżenia przed gołoledzią i silnym wiatrem. Jest komunikat IMGW

Pogoda pod koniec astronomicznej zimy nie daje o sobie zapomnieć. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącym deszczem powodującym gołoledź.

To niebezpieczne zjawisko prognozowane jest rano w woj. pomorskim, na północy woj. kujawsko-pomorskiego, w Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, a także w północno-wschodniej części woj. mazowieckiego oraz na północy Lubelskiego.

Ostrzeżenia IMGW. Prognoza pogody na poniedziałek

Natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla południowych powiatów woj. podkarpackiego i małopolskiego oraz południowej części woj. dolnośląskiego. Prognozuje się tam wiatr o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 85 km/h, o kierunkach południowo-zachodnim i południowym.

W poniedziałek pogodę nad Polską kształtować będzie niż z centrum nad Wyspami Brytyjskimi. - W ciągu dnia zachmurzenie będzie całkowite, z przejaśnieniami na południu i zachodzie. Prognozowane są opady deszczu, głównie na północy kraju. Na północnym wschodzie i wschodzie możliwe są słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na krańcach południowo-wschodnich możliwe są opady przejściowe marznącego deszczu, a w górach śniegu - powiedziała Dorota Pacocha z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB w rozmowie z PAP.

Dodała, że temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i lokalnie w rejonach podgórskich, około 10 stopni w centrum, do 13 na zachodzie. - Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i południowy. Na południu i północy w porywach osiągnie do 65 km/h, a w rejonach podgórskich do 80 km/h. Wysoko w górach siła wiatru może dochodzić do 110 km/h – podsumowała.

RadioZET.pl/PAP - Wojciech Kamiński