Pogoda. Atak zimy, będzie niebezpiecznie. Wydano ostrzeżenia IMGW

Pogoda przynajmniej do końca przyszłego tygodnia pokaże swoje zimowe oblicze. Wszystko za sprawą napływu chłodnego arktycznego powietrza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla 5 województw Polski alerty, w których ostrzega przed oblodzeniem.

IMGW wydaje ostrzeżenia przed oblodzeniem

Jak mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska, w czwartek wieczorem temperatura będzie gwałtownie spadała. W związku z tym wystąpią oblodzenia na południu i wschodzie kraju. – Zostały już wydane ostrzeżenia o możliwych oblodzeniach, które wystąpią dzisiaj w nocy i jutro rano – powiedziała. Alerty IMGW objęły następujące województwa:

dolnośląskie,

świętokrzyskie,

lubelskie,

małopolskie,

podkarpackie.

W nocy z czwartku na piątek (17/18 listopada) słabe opady śniegu wystąpią na wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na Śląsku Opolskim, Górnym i Dolnym możliwe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. – W górach, zwłaszcza w Tatrach, poprószy i wzrośnie nam troszkę pokrywa śnieżna. Nie będą to jednak duże wzrosty – przekazała Dąbrowska.

Z każdą godziną będzie coraz zimniej. Tam, gdzie się rozpogodzi, szczególnie na północnym wschodzie kraju, temperatura spadnie do minus 6 stopni. Taką wartość wskażą termometry w Suwałkach. Na przeważającym obszarze Polski centralnej będzie ok. minus 4 stopni. Najcieplej będzie nad morzem, bo około plus 1 stopień.

RadioZET.pl/IMGW