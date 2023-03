IMGW poinformował o wydaniu ostrzeżeń. W nocy z czwartku na piątek opady śniegu przesuną się na północ. Spadnie go tam do 5 cm. - Niżej strefa opadów przejściowych, mieszanych, deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu. Na ten obszar - od Lubuskiego, przez Łódzkie, Mazowsze po Podlasie - będzie od północy do godz. 10 w piątek obowiązywać ostrzeżenie przed opadami marznącymi – ostrzegła Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Na południu noc będzie pogodna, zdarzyć się tam mogą tylko słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 stopni Celsjusza na północy, ok. minus 1 stopnia w centrum, do plus 5 stopni Celsjusza na południu. Wiatr, jak podała synoptyk IMGW, będzie słaby i umiarkowany, tylko na południu porywisty. W górach te porywy jeszcze do 80 km/h. Powieje z kierunków południowych.

Pogoda na piątek. Będzie ciepło na południu kraju

W piątek będzie nadal bardzo ciepło na południu, zwłaszcza w Krakowie, Rzeszowie. Tam do 15-16 stopni Celsjusza. Odczuwalna temperatura może być jednak nieco niższa przez silny wiatr. W górach jego porywy sięgną do 90 km/h. Na południu tylko miejscami może spaść niewielki deszcz. Z kolei północ kraju nadal będzie zimowa. - Tam od minus 1 stopnia Celsjusza i śnieg. Na krańcach północnych spadnie go 5-6 cm – powiedziała Bazyluk.

Na Ziemi Lubuskiej, Kujawach i Mazowszu spodziewane są opady mieszane, deszczu ze śniegiem i deszczu. Deszczu w centrum może spaść do 5 litrów na m kw. Temperatura wzrośnie tam do 6 stopni Celsjusza.

- Na północnym wschodzie mogą wystąpić opady marznące powodujące gołoledź – zaznaczyła synoptyk IMGW. Podkreśliła, że będzie to dość ciekawa sytuacja, bo ten opad spodziewany jest w tej części kraju do ok. godz. 10.30. Ponowne ostrzeżenie może być wydane jeszcze na popołudnie.

Wiatr na ogół umiarkowany, porywisty niemal w całym kraju. Powieje z kierunków południowych.

RadioZET.pl/PAP