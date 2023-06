Niebezpiecznie w pogodzie. Alerty aż dla 11 województw. Polska podzieli się na trzy strefy

Pogoda w piątek się pogorszy. Jak przekazała Małgorzata Tomczuk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, aurę dzisiaj będzie kształtowała zatoka niżowa, za sprawą której napływa wilgotne powietrze polarno-morskie. Polska podzieli się na trzy strefy - zachodnią z burzami, wschodnią - ze ścianą deszczu i centralną, gdzie powinno być spokojnie - wynika z mapy IMGW.

fot. IMGW

- W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Najwięcej burz na północy i zachodzie, gdzie opady mogą osiągać 20-30 mm. Deszczowo będzie także na Lubelszczyźnie, choć bez burz, gdzie może spaść do 20 mm deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 18-19 stopni na południowym wschodzie, 24 w centrum, do 25 stopni na Podlasiu. W dolinach górskich od 15 do 17, a nad morzem do 19 stopni. Wiatr słaby, zmienny, tylko w czasie burz silniejszy, osiągający lokalnie do 70 km/h - powiedziała ekspertka z IMGW-PIB.

IMGW wydaje alerty przed burzami z gradem i ulewami

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano dla województw:

zachodniopomorskiego (bez powiatów: polickiego, Świnoujście, kołobrzeskiego, kamieńskiego i gryfickiego);

pomorskiego (w powiatach: słupskim, Słupsk, bytowskim i człuchowskim);

lubuskiego;

wielkopolskiego (zachodnia i centralna część województwa);

dolnośląskiego;

opolskiego (powiaty: namysłowski, brzeski i nyski);

warmińsko-mazurskiego (w powiatach: gołdapskim, ełckim i oleckim);

podlaskiego (w powiatach: suwalskim, Suwałki, sejneńskim, augustowskim, monieckim, sokólskim, grajewskim, białostockim, Białystok, hajnowskim i bielskim).

Alerty I stopnia przed intensywnym deszczem wydano w województwach:

warmińsko-mazurskim (na wschodzie);

podlaskim;

mazowieckim (powiaty północno-wschodnie);

lubelskim;

podkarpackim (na wschodzie regionu).

W nocy z piątku na sobotę początkowo spodziewane są opady deszczu i burze, które stopniowo będą zanikały w zachodnim i centralnym pasie kraju. Wzdłuż wschodniego pogranicza spodziewane są silniejsze opady, dające do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Wiatr w dalszym ciągu słaby, głównie zachodni.

RadioZET.pl/PAP/TVN Meteo