Pogoda. Niż Willy przynosi kolejne wichury. Cała Polska objęta alertami

Pogoda w Polsce pozostaje niebezpieczna. W poniedziałek zmierzający w kierunku Polski niż Willy przyniesie silne wichury. Jednocześnie z zachodu na wschód kraju przejdzie ciepły front atmosferyczny. Będzie bardzo ciepło na jak tę porę roku.

Niż Willy nad Polską. Poniedziałek wietrzny i ciepły

Jak powiedziała Dorota Pacocha z IMGW, w dzień temperatura maksymalna na zachodzie może dojść do 11 stopni Celsjusza, a w nocy do 9 stopni na plusie. Na północy i w centrum Polski prognozowane są opady deszczu i deszczu ze śniegiem, chwilowo mokrego śniegu. Na północnym wschodzie może przejściowo utworzyć się do 5 cm pokrywy śnieżnej. W górach wystąpią słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem przechodzące w deszcz.

Wiatr stopniowo będzie przybierał na sile. Na przeważającym obszarze kraju będzie dość silny, osiągając w porywach do 80 km/h. Na Wybrzeżu prognozowane są porywy do 90 km/h. W Sudetach prędkość wiatru może dojść do 140, a w Karpatach do 110 km/h.

Ostrzeżenia IMGW przed wiatrem

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej wydał w poniedziałek 20 lutego alerty pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju. Pomarańczowe ostrzeżenia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim , w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, Koszalin i sławieńskim, w których groźnie będzie od godz. 8 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek;

pomorskim, w powiatach nadmorskich, gdzie ostrzeżenia będą ważne od godz. 10 w poniedziałek do godz. 8 we wtorek.

Z kolei ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim (w pozostałych powiatach), lubuskim , dolnośląskim , wielkopolskim , gdzie groźnie będzie w godz. 10-18 w poniedziałek, a miejscami od 11 w poniedziałek do 4 we wtorek;

(w pozostałych powiatach), , , , gdzie groźnie będzie w godz. 10-18 w poniedziałek, a miejscami od 11 w poniedziałek do 4 we wtorek; pomorskim (w reszcie regionu), kujawsko-pomorskim , gdzie alarmy zaczną obowiązywać o godz. 11 w poniedziałek i będą w mocy do godz. 4 we wtorek;

(w reszcie regionu), , gdzie alarmy zaczną obowiązywać o godz. 11 w poniedziałek i będą w mocy do godz. 4 we wtorek; warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim, opolskim (powiaty północne i zachodnie), śląskim (powiaty północne), małopolskim (powiaty północne), podlaskim, lubelskim i podkarpackim, w których niebezpiecznie będzie od godz. 14 w poniedziałek do godz. 7 we wtorek lub od godz. 16 w poniedziałek do godz. 13 we wtorek.

RadioZET.pl/PAP