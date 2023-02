Pogoda potrafi zaskakiwać. Ostatni tydzień upłynął pod znakiem opadów śniegu, mrozu i minusowych temperatur. Jak jednak wynika z zapowiedzi synoptyków, to może się szybko zmienić.

Jeszcze niedawno pisaliśmy, że najbliższy weekend upłynie pod znakiem chłodu, a poważne ocieplenie zapowiadane jest dopiero od następnego tygodnia. Okazuje się jednak, że znaczny skok temperatury możliwy jest już sobotę i niedzielę.

Gwałtowne ocieplenie w weekend. Rzecznik IMGW tłumaczy

- W nocy z piątku na sobotę do Polski wkroczy front, który przyniesie marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem, więc noc będzie niebezpieczna dla kierowców - ostrzegł w rozmowie z PAP rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Zgodnie z prognozą siarczysty mróz utrzyma się jeszcze na południu woj. małopolskiego i śląskiego - do minus 15 stopni Celsjusza. Natomiast na wschodzie i w centrum kraju do minus 1, ale na zachodzie i północy dodatnie wartości ok. 3 stopni.

- Ale już w sobotę będzie docierało do Polski ciepłe powietrze. W sobotę w woj. zachodniopomorskim, w północnej części woj. lubuskiego, a także Wielkopolski na termometrach zobaczymy nawet 10 stopni Celsjusza. W pozostałej części kraju ok. 3-4 stopnie. Jedynie na południu, na obszarach podgórskich ok. 0 lub 1 stopień - przekazał rzecznik.

Dodał, że "od niedzieli ciepło będzie się wlewało na dobre do naszego kraju". - I tak: województwa zachodniopomorskie, dolnośląskie, wielkopolskie z temperaturami od 6 do 10 stopni Celsjusza, a nawet gdzieniegdzie 11 stopni. Taka sytuacja potrwa do środy. Bardzo, bardzo ciepło, jak na tę porę roku - ocenił.

Według IMGW w pozostałej części Polski początkowo nieco chłodniej, ok. 3 st.C. Jednak w kolejne dni już będzie robiło się cieplej - do ok. 7-8 st.C. W dzień dodatnie temperatury nawet na obszarach podgórskich. W Zakopanem zobaczymy na termometrach nawet 4-5 stopni.

"Po 18 lutego przyjdzie ochłodzenie"

W nocy również będą dodatnie temperatury. Od 0 na wschodzie do nawet 6 stopni na zachodzie. Jedynee minusy tylko w obszarach podgórskich. W Zakopanem zaledwie -2 lub -1. - W takiej sytuacji musimy pożegnać się ze śniegiem na nizinach i wyżynach. Jednak amatorzy sportów zimowych mogą być spokojni, bo w górach śniegu jest sporo - przekonywał Walijewski.

Wskazał, że warstwa śniegu na Kasprowym Wierchu sięga nawet 1,8 metra grubości, w Dolinie Pięciu Stawów, Hali Gąsienicowej i Dolinie Chochołowskiej - powyżej 1 metra. - Na Podhalu pokrywa śnieżna wynosi od 50 do 70 cm, w wyższych partiach Beskidów również powyżej 1 metra, niżej od 40 do 60 cm, w Karkonoszach, wysoko w górach ok. 80 cm, w obszarach podgórskich od 20 do 40 cm, a w Bieszczadach od 20 do ok. 60 cm - wyliczał.

Patrząc na modele długoterminowe, można się spodziewać, że temperatury 10-stopniowe utrzymają się do końca przyszłego tygodnia. Z kolei po 18 lutego przyjdzie lekkie ochłodzenie. W dzień na zachodzie kraju będzie maksymalnie ok. 4 stopni Celsjusza, na wschodzie od ok. minus 1 do 0 Grzegorz Walijewski, IMGW

- Natomiast w obszarach podgórskich, np. w Zakopanem będzie na minusie. Mogą nawet powrócić w nocy ujemne wartości dwucyfrowe - minus dziesięć, a może nawet mniej. A zatem do końca wakacji w polskich górach utrzymają się nienajgorsze warunki do uprawiania sportów zimowych - podsumował rzecznik.

RadioZET.pl/PAP