Pogoda. Śnieżyce suną przez Polskę. Nadciąga fala mrozu

Pogoda za oknem robi się coraz bardziej zimowa. Synoptycy IMGW wydali nowe ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami śniegu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, a lokalnie nawet 15 cm.

Pogoda. Śnieżyce suną przez Polskę

Alerty obowiązują na terenie pięciu województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego (w południowo-wschodniej części regionu),

kujawsko-pomorskiego (powiaty północno-zachodnie),

wielkopolskiego, (powiaty północne),

lubuskiego (powiaty północne).

Śnieg, który spadnie, raczej się nie stopi, bo w całej Polsce będą temperatury ujemne. Przydadzą się czapki i rękawiczki, bo w najcieplejszym momencie dnia na wschodzie i w górach temperatura wyniesie od minus 5 do minus 4 stopni Celsjusza. W centrum będzie ok. minus 2 stopni, 0 stopni wskażą termometry na zachodzie. Najcieplej będzie w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego, od 1 do 3 stopni Celsjusza.

Noc z soboty na niedzielę znów ma być mroźna, z najniższymi wartościami temperatury tej jesieni i z opadami śniegu w północnej połowie Polski. Jak przekazał synoptyk IMGW Michał Ogrodnik, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie na Pomorzu, północnej części Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej będzie okresami wzrastać do dużego. Miejscami w tej części Polski będzie padał śnieg. Spodziewany przyrost pokrywy śnieżnej to 3-5 cm.

W Kotlinie Jeleniogórskiej i w innych kotlinach temperatura spadnie do minus 10-12 stopni Celsjusza. Na północnym wschodzie, na Suwalszczyźnie spodziewanych jest ok. minus 10 stopni. W centrum termometry wskażą od minus 7 do minus 5 stopni Celsjusza. Podobnie na południu kraju. Na zachodzie na termometrach od minus 4 do minus 2. Nad samym morzem będzie najcieplej, od minus 2 stopni do 0.

Ostrzeżenia IMGW. Co oznacza pierwszy stopień alertu?

Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, możliwe zagrożenie życia. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Synoptycy zalecają śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

RadioZET.pl