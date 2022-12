Synoptycy IMGW alarmują. Chodzi o nadchodzącą noc

Zima nie odpuszcza. IMGW wydał alerty I stopnia przed silnym mrozem i intensywnymi opadami śniegu. Ostrzeżenia IMGW obowiązują w południowej części województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, a także na przeważającym obszarze województwa warmińsko-mazurskiego oraz północnej części województwa podlaskiego.

Synoptycy nie mają dobrych wieści. Zdaniem rzecznika IMGW Grzegorza Walijewskiego noc z 17 na 18 grudnia najprawdopodobniej będzie najmroźniejszą nocą zimy 2022 - 2023.

Najmroźniejsza noc tej zimy. Synoptycy IMGW ostrzegają

Temperatura na Warmii i Mazurach spadnie do -20 st. Celsjusza. Suwalszczyzna i Białostocczyzna to około -17 st., północ Mazowsza -15. W centrum przeważnie -17, -16 stopni, ale mogą się zdarzać takie sytuacje, że temperatura spadnie do -19 stopni, np. w Kozienicach. Na południu do -16, na zachodzie przeważnie do -7 do -11. Nad morzem od -7 do -5 stopni.

- Jednak najzimniej będzie w obszarach podgórskich, tam nawet do -23 stopni - podkreślił rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Noc będzie mroźna, ale bez opadów. W całej zachodniej części kraju - od woj. pomorskiego, przez zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie i łódzkie, będą tworzyły się mgły osadzające szadź i zamarzające. Jak zaznaczył Walijewski, mróz skuje całą Polskę. W niedzielę w ciągu dnia będzie chłodno z temperaturami od -8 do -2 stopni Celsjusza.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk