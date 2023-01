Pogoda w weekend będzie niebezpieczna. Synoptyk ostrzega przed gwałtowną zmianą

Pogoda w całej Polsce jest bardziej wiosenna niż zimowa. Jak podaje IMGW, w weekend będzie pochmurno. Minie on pod znakiem opadów deszczu. Śniegu raczej nie uświadczymy, chyba że w górach. Więcej przejaśnień będzie w sobotę na południowym zachodzie kraju.

W weekend będzie bardzo wietrznie. Już teraz wieje na Wybrzeżu. Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem wydano dla woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego. W kolejnych dniach alertów przybędzie.

Pogoda na weekend. IMGW wydał prognozę zagrożeń

W sobotę będzie wiać również w centrum, na Śląsku oraz w górach. Alerty prognozuje się w woj. pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim (na północy regionu), mazowieckim (w powiatach zachodnich), dolnośląskim, opolskim, śląskim (w powiatach południowych), małopolskim (w powiatach na południu) oraz podkarpackim (w powiatach południowych).

W niedzielę silny wiatr wystąpi nad morzem i w centrum. IMGW wydał prognozę zagrożeń w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i łódzkim. Wtedy będzie wiało najsilniej. Lepiej nie wychodzić z domu. "Lokalnie porywy mogą osiągać do 80 km/h" - czytamy na stronie Instytutu.

W sobotę temperatura nadal będzie wysoka. Wyniesie od 4 stopni na północnym wschodzie do 9 stopni na południowym zachodzie kraju. Na północy spodziewane są zanikające deszcze. Wieczorem zacznie już silnie wiać. "W niedzielę z zachodu na wschód będą wędrować przelotne, ale chwilami intensywne opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, a w górach i na pogórzu śniegu. Nie można wykluczyć sporadycznych burz" - informuje portal twojapogoda.pl. Termometry pokażą od 5 stopni na wschodzie do 11 stopni na zachodzie i południowym zachodzie Polski.

Wir polarny na razie zatrzymuje mroźne powietrze, ale na horyzoncie już widać zmiany. Jak się okazuje, to ostatnie takie ciepłe dni w Polsce. Synoptyk TVN Meteo Tomasz Wasilewski pokazuje dane i pod koniec przyszłego tygodnia zapowiada duże ochłodzenie. - [...] To jest tak, że jak tutaj nam temperatura spadnie po 20 stycznia, to czasami w dzień będzie przekraczać zero stopni, ale przez większą część doby będzie temperatura ujemna. Więc po 20 stycznia czeka nas wyraźne ochłodzenie. To będzie duży spadek temperatury - duży, jak na tę zimę - podsumowuje ekspert.

RadioZET.pl/IMGW/TVN Meteo/twojapogoda.pl