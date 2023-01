Pogodowa "Godzilla" szykuje się do ataku. Te prognozy szokują

Pogoda potrafi czasem zupełnie zaskoczyć. W Polsce, mimo kalendarzowej zimy, utrzymuje się dodatnia temperatura, nie ma też śniegu ani innych charakterystycznych dla tej pory roku zjawisk pogodowych. Według najnowszych prognoz synoptyków IMGW w najbliższych tygodniach, aż do połowy lutego, należy spodziewać się wiosennej aury.

Rosja. Pogodowa "Godzilla". Najniższe temperatury od lat

Diametralnie inna jest sytuacja w Rosji, gdzie szaleją potężne - wyjątkowe nawet jak na ten rejon - mrozy. Od początku roku notowano tam ujemne temperatury o przeraźliwie niskich wartościach, dochodzących przynajmniej do -30 stopni Celsjusza.

Tak wskazywały termometry nawet w zachodniej, a więc tej uchodzącej za "cieplejszą", części kraju. Sporo obywateli musiało mierzyć się z awariami elektryczności i przerwami w dostawach energii. Obecnie w europejskiej części Rosji się ociepliło, szykuje się również odwilż.

Azjatycka część państwa wciąż jednak narażona jest na działanie mrozu i to zdecydowanie silniejszego. Kanadyjski dziennikarz meteorologiczny Thierry Goose opublikował dane, z których wynika, że na Syberii zanotowano najniższe temperatury od ponad 20 lat. W miejscowości Żylinda było to aż -61,9 st. C., w Olenku -60, a w Ojmjakonie -59,5.

Z kolei w Jakucku termometry wskazały niemal -50 stopni. Wideo z tego miasta udostępnił Reuters:

"Syberia przygotowuje się na -63 stopnie Celsjusza. Po zimie z 2002 roku szykuje się nowy rekord. Jeśli korytarz zostanie otwarty, to będzie raczej Godzilla niż bestia" - skomentował natomiast turecki meteorolog Kerem Okten.

W mediach społecznościowych nie brakuje także ironicznych komentarzy odnośnie tego, z czym teraz muszą mierzyć się Rosjanie:

Powyższy tweet to nawiązanie do słów m.in. byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, który groził, że wskutek zachodnich sankcji większość Europy czeka sroga zima.

