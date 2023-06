Pogodowy alarm dla Polski. Przybywa ostrzeżeń IMGW. Zrobiło się groźnie

Wyż Heinrich nadal kształtuje pogodę w Polsce. Jak informuje IMGW, w piątek opady deszczu mogą pojawić się w całym kraju, z wyjątkiem strefy nadmorskiej. – Przy czym największe prawdopodobieństwo opadów jest w południowej połowie kraju. W południowo-wschodniej części będą występowały burze – powiedziała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska. Upały odczują mieszkańcy zachodnio-centralnej Polski. Miejscami temperatura wzrośnie do 30 stopni.

Burze z gradem i upały. Ostrzeżenia IMGW w piątek 9 czerwca

Żółte ostrzeżenia przed burzami z gradem wydano dla siedmiu województw na południu oraz na południowym-wschodzie Polski:

podkarpackiego , dla zachodniej i południowej części regionu;

, dla zachodniej i południowej części regionu; świętokrzyskiego ;

; małopolskiego ;

; śląskiego ;

; opolskiego ;

; dolnośląskiego , dla powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i oławskiego;

, dla powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i oławskiego; łódzkiego, dla powiatów: wieluńskiego, pajęczańskiego i radomszczańskiego.

Alerty będą ważne do godziny 21 w piątek. Podczas burz IMGW prognozuje opady deszczu do 35 mm i porywy wiatru nawet do 65 km/h. Niewykluczony jest także drobny grad. "Największym zagrożeniem ze strony burz będą w dalszym ciągu ulewne opady deszczu. Mając na uwadze warunki w troposferze na obszarze Polski południowej zostaje wydany 1. stopień ostrzeżenia" – napisali Polscy Łowcy Burz.

fot. IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed upałami. Alarmy pogodowe pierwszego stopnia obowiązują w pięciu województwach:

zachodniopomorskim , w południowej połowie województwa;

, w południowej połowie województwa; pomorskim , w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim i człuchowskim;

, w powiatach: tczewskim, starogardzkim, kościerskim, chojnickim i człuchowskim; kujawsko-pomorskim ;

; wielkopolskim , poza powiatami: konińskim, Konin, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, tureckim i kolskim;

, poza powiatami: konińskim, Konin, kaliskim, Kalisz, ostrowskim, ostrzeszowskim, kępińskim, tureckim i kolskim; lubuskim.

Ostrzeżenia będą w mocy w piątek do godziny 20. Na Ziemi Lubuskiej, Wielkopolskiej i Kujawach temperatura wzrośnie do nawet 30 stopni Celsjusza. Na pozostałym obszarze kraju termometry pokażą 25-29 stopni. Piątek będzie chłodny w strefie opadów i nad morzem około – 20-22 stopni. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni na północy i obszarach podgórskich do 16 stopni na południu i południowym wschodzie.

Prognoza pogody na weekend

Sobota zapowiada się słonecznie i bez opadów na północnym zachodzie Polski. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie okresami wzrastać do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu, a miejscami również burze. Najcieplej w centrum i na zachodzie Polski, do 25-27 stopni, na pozostałym obszarze od 19 do 24 stopni, a nad morzem i na Podhalu od 15 do 18 stopni.

W niedzielę ponownie najwięcej pochmurnego nieba na południowym wschodzie kraju. Tam też deszczowo. Z północnego wschodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, około 22 stopni w centrum, do 24 stopni na zachodzie Polski.

