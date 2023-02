Przerażający mróz. IMGW bije na alarm. Mapa Polski wypełnia się alertami

Pogoda w najbliższych kilkudziesięciu godzinach będzie niebezpieczna ze względu na siarczysty mróz. 8 lutego po południu mapę Polski zaczęły wypełniać ostrzeżenia IMGW. Bardzo zimno ma być zwłaszcza na południu kraju.

Pogoda na dziś

W środę do końca dnia we wschodniej połowie Polski możliwe słabe opady śniegu – przekazała Ilona Bazyluk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 4 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, w centrum ok. 1 stopnia na plusie, do 2 stopni Celsjusza nad morzem.

– Noc ze środy na czwartek będzie na ogół pogodna. Na przeważającym obszarze kraju wręcz bezchmurna lub z zachmurzeniem małym. Tylko na północnym wschodzie będzie ono jeszcze duże. I tam możliwe słabe opady śniegu – powiedziała Bazyluk.

Silny mróz w Polsce. Ostrzeżenia IMGW

To będzie wyjątkowo mroźna noc, zwłaszcza na południu kraju. Jak podała synoptyk IMGW, na terenach podgórskich spodziewane są spadki temperatury do minus 22 stopni Celsjusza, na południowym wschodzie kraju do minus 16 stopni Celsjusza. W pięciu regionach wydane zostały ostrzeżenia przed silnym mrozem. Alerty pierwszego stopnia obowiązują w województwach:

śląskim , w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim;

, w powiatach: żywieckim, cieszyńskim, bielskim; małopolskim ;

; podkarpackim ;

; świętokrzyskim , z wyjątkiem powiatów północno-zachodnich;

, z wyjątkiem powiatów północno-zachodnich; lubelskim, w powiatach południowych.

Alerty IMGW obowiązują od godz. 21 w środę do godz. 8 rano w czwartek. W centrum Polski temperatura minimalna wyniesie około minus 8 stopni, na zachodzie minus 5 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być nad morzem. Temperatura oscylować będzie wokół 1 stopnia na minusie.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne i zagrażać życiu. Prowadzenie działań w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

