"Silne obciążenie organizmu". Synoptycy pokazują mapy i ostrzegają

IMGW ostrzega przed nadejściem zimna. Wtorek ma być ostatnim ciepłym dniem, potem pogoda radykalnie się zmieni. Od środy, za sprawą wyżu z centrum nad Szwecją, który przyniesie arktyczne masy powietrza, spodziewane są przymrozki. Czeka nas atak zimy. Niewykluczone, że spadnie pierwszy śnieg.

"Silne obciążenie organizmu zimnem". IMGW ostrzega

"Napływ mroźnej masy powietrza spowoduje pierwszy tej jesieni dłuższy okres z warunkami termicznymi istotnie obciążającymi układ termoregulacji człowieka. Silne obciążenie zimnem miejscami może utrzymywać się nawet do godzin okołopołudniowych" - informuje IMGW.

Jak podał Instytut, takie warunki odczujemy już w środę nad ranem w północnej części kraju. Z kolei na Sulwaszczyźnie mogą się one utrzymywać przez cały dzień.

W kolejnych dniach "silne obciążenie zimnem", według ustaleń synoptyków, występować ma już w całej Polsce, głównie rano i wieczorem. W ciągu dnia wystąpi natomiast lokalnie tam, gdzie będzie potęgowane przez silny wiatr.

Prognozowane ochłodzenie stanowić będzie silny bodziec dla organizmu człowieka, zwłaszcza że zmiana warunków termicznych będzie znaczna i nastąpi w krótkim odstępie czasu. W Warszawie maksymalna temperatura powietrza prognozowana na wtorek to 11°C, podczas gdy w czwartek to już zaledwie 1°C. IMGW

W środę temperatura maksymalna wyniesie od 4 do 8 st. Celsjusza, chłodniej będzie na Suwalszczyźnie - około 2 st. W czwartek termometry pokażą od 3 do 6 st. Celsjusza na północnym wschodzie oraz miejscami w rejonach podgórskich od -1 do 2 st. Cieplej będzie na krańcach południowo-zachodnich - około 8 st.

Jak wyjaśniają synoptycy, przystosowanie się do warunków pogodowych, których nie doświadczaliśmy od miesięcy, będzie wymagało "fizjologicznej adaptacji, polegającej m.in. na uruchomieniu procesów wewnętrznej termoregulacji, angażujących dodatkową energię i znacząco obciążających organizm". Tym bardziej że temperatura w ciągu dnia będzie odczuwalna jako ujemna za sprawą silnego i porywistego wiatru, który będzie wzmagał utratę ciepła.

"Typową reakcją skóry przy pobycie na zewnątrz, w warunkach silnego obciążenia organizmu zimnem, jest w odczucie szczypania. W przypadku wydłużonego pobytu w terenie otwartym mogą pojawić się także dreszcze (w ten sposób mięśnie wytwarzają dodatkowe ciepło potrzebne do ogrzania organizmu)" - czytamy.

W takich warunkach atmosferycznych warto zaopatrzyć się w odzież o większej termoizolacyjności oraz kosmetyki ochronne do skóry. Rano i wieczorem warto założyć czapkę i rękawiczki oraz obuwie na grubszej podeszwie. Eksperci zalecają także ograniczenie pobytu na powietrzu, szczególnie w nocy i godzinach porannych.

RadioZET.pl/IMGW