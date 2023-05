Silne załamanie pogody. W Polsce wydano dwa rodzaje ostrzeżeń

Pogoda pozostaje znośna w pasie od Pomorza Gdańskiego po Podlasie. Na pozostałym obszarze kraju jest pochmurno i deszczowo. Miejscami może spaść nawet do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia przed intensywnymi ulewami obowiązują w dwóch województwach:

mazowieckim , w powiatach południowych;

, w powiatach południowych; lubelskim, na północy województwa.

Na południu kraju możliwe są słabe burze z opadami do 15 mm deszczu i wiatrem dochodzącym do 65 km/h – przekazała synoptyk Małgorzata Tomczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza w północno-zachodniej Polsce, 9-11 stopni w centrum, do 18-20 stopni na wschodzie Wielkopolski i Podkarpaciu.

Przymrozki w nocy z 6 na 7 maja. Wydano ostrzeżenia

Noc z 6 na 7 maja będzie pogodna i bez opadów na północy kraju. – Reszta Polski w chmurach i z opadami deszczu. Silniejsze opady spodziewane są na Mazowszu i Lubelszczyźnie – powiedziała Tomczuk. Temperatura minimalna wyniesie od minus 1 na Suwalszczyźnie, około 5 w centrum, do 9-10 w Małopolsce i Podkarpaciu. Na północnym wschodzie możliwe są przygruntowe przymrozki. Żółte alerty obowiązują w czterech województwach:

podlaskim , w powiatach północnych;

, w powiatach północnych; mazowieckim , w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, mławskim i żuromińskim;

, w powiatach: ostrołęckim, Ostrołęka, makowskim, przasnyskim, ciechanowskim, mławskim i żuromińskim; warmińsko-mazurskim ;

; pomorskim, w całym województwie poza powiatami: Gdańsk, Sopot, Gdynia, puckim, słupskim, Słupsk, chojnickim i człuchowskim.

Co oznacza pierwszy stopień ostrzeżenia IMGW?

Ostrzeżenia pierwszego stopnia są wydawane, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Jak pisze IMGW, prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Synoptycy zalecają ostrożność i apelują o śledzenie komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

