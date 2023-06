Synoptycy mówią o zmianie pogody. Burze, grad i znaczne ochłodzenie

Synoptycy nie mają dobrych wiadomości. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę północna część Polski znajdzie się pod wpływem wyżu z centrum nad Finlandią. Południowa część kraju pozostanie w obszarze obniżonego ciśnienia. Pozostaniemy w stosunkowo ciepłym powietrzu polarno-morskim.

Pogoda w Polsce. W sobotę burze z gradem

Synoptyk IMGW Kamil Walczak mówił w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że małe zachmurzenie i brak opadów będzie w sobotę jedynie na północy. - Na pozostałym obszarze kraju należy spodziewać się więcej chmur, opadów deszczu i burz. Miejscami mogą pojawić się opady gradu - dodał.

- W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu, a na samym południu nawet do 30 mm. Temperatura maksymalna wyniesie 21 stopni Celsjusza na południowym schodzie, 25 w centrum i 29 stopni na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na Wybrzeżu oraz wysoko w górach dość silny, w porywach dochodzący do 60 km/h, północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru mogą osiągać 60-65 km/h - powiedział Walczak. Dodał, że po niedzieli czeka nas ochłodzenie i więcej opadów.

RadioZET.pl/PAP