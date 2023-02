Trwa załamanie pogody. Spadnie nawet 35 litrów wody na m2. Będzie też śnieżyca

Pogoda w Polsce została zdominowana przez orkan Otto. Straż pożarna tylko w sobotę od północy do godziny 13 w związku z wichurami interweniowała 2 tys. 907 razy. Najwięcej zgłoszeń o skutkach silnego wiatru wpłynęło z województwa pomorskiego. Strażacy wyjeżdżali do przewróconych drzew, połamanych gałęzi, uszkodzonych budynków i zagrożeń, które wichury spowodowały na drogach.

Niż Volker przynosi kolejne załamanie pogody

Jak informuje portal dobrapogoda24.pl, w najbliższych godzinach wpływ na pogodę będzie miał niż Volker. Od sobotniego popołudnia strefa opadów deszczu sunie od Pomorza Zachodniego przez Ziemie Lubuską, Kujawy, Dolny Śląsk, Wielkopolskę po Górny Śląsk, Małopolskę, Ziemie Łódzką i Świętokrzyską.

Front z opadami przesuwa się na południowy wschód. Wieczorem będzie padać w województwie podkarpackim oraz miejscami w zachodniej i południowej części województwa mazowieckiego, a także na Lubelszczyźnie. Wysoko w Tatrach prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm. W nocy z soboty na niedzielę intensywne opady deszczu spodziewane są południu i południowym zachodzie Polski. Ostrzeżenia IMGW przed tym zagrożeniem obowiązują w województwie:

śląskim , w powiatach cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim (do godz. 2 w niedzielę);

, w powiatach cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała i żywieckim (do godz. 2 w niedzielę); dolnośląskim, w powiatach: lwóweckim, Jelenia Góra, karkonoskim i kłodzkim (do godz. 10 w niedzielę).

Jednocześnie eksperci z portalu Fani Pogody zapowiadają, że w poniedziałek 20 lutego we wschodniej Polsce przejdzie śnieżyca. "Wczesnym popołudniem front znajdował będzie się już w pasie centralnym kraju. W kolejnych godzinach przesuwał będzie się on dalej na wschód. I to właśnie w północno wschodniej połowie kraju w poniedziałek po południu śnieżyca będzie najsilniejsza" – czytamy.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

W części kraju nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. IMGW utrzymał alerty pierwszego stopnia dla województw:

pomorskiego (powiatów północnych), gdzie groźnie będzie do godz. 18 w sobotę;

(powiatów północnych), gdzie groźnie będzie do godz. 18 w sobotę; lubuskiego (powiatów południowych), gdzie groźnie będzie do godz. 21 w sobotę;

(powiatów południowych), gdzie groźnie będzie do godz. 21 w sobotę; dolnośląskiego , gdzie alerty ważne będą do godz. 22 w sobotę;

, gdzie alerty ważne będą do godz. 22 w sobotę; opolskiego , gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 22 w sobotę;

, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 22 w sobotę; śląskiego , gdzie alarmy będą obowiązywać w godz. 18-22 w sobotę;

, gdzie alarmy będą obowiązywać w godz. 18-22 w sobotę; małopolskiego , gdzie alarmy obowiązywać będą w godzinach 20-23 w sobotę;

, gdzie alarmy obowiązywać będą w godzinach 20-23 w sobotę; warmińsko-mazurskiego , gdzie groźnie będzie do godz. 18 w sobotę;

, gdzie groźnie będzie do godz. 18 w sobotę; podlaskiego, gdzie niebezpiecznie będzie do godz. 18 w sobotę.

RadioZET.pl/IMGW/dobrapogoda24.pl/Fani Pogody