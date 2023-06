Zacznie się w nocy z wtorku na środę. Prognozy są nieubłagane

Zmiany w pogodzie zobaczymy już w nocy z wtorku na środę. – Zanikające burze spodziewane są na północy i wschodzie Polski. Mogą przynieść około 15 mm deszczu, a wiatr może osiągnąć do 60 km/h – poinformowała Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Deszcz możliwy jest w całym kraju. Najsłabsze opady wystąpią na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Pogoda. Nad Polskę nadciąga ochłodzenie

Dzisiejsza noc będzie wyjątkowo chłodna. Temperatura minimalna wyniesie od 9-12 stopni Celsjusza. Tylko nad morzem będzie cieplej – termometry wskażą tam 14-15 stopni. Wiatr na wschodzie i południu będzie słaby i umiarkowany, a na zachodzie i nad morzem przeważnie umiarkowany, dość silny. Powieje z zachodu.

W środę 28 czerwca, jak przekazała synoptyk IMGW, w całej Polsce mogą pojawiać się opady deszczu. Burze spodziewane są głównie na północy i na południowym wschodzie. Co ważne, będą już słabsze niż we wtorek. Szczególnie mocno odczujemy ochłodzenie. – Termometry pokażą na ogół od 18 do 22 stopni Celsjusza. Na terenach podgórskich tylko 15 stopni – zaznaczyła Śmigrocka. Wiatr będzie porywisty, w burzach silniejszy, z kierunków zachodnich.

Prognoza zagrożeń. Burze wrócą w piątek

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują na piątek powrót groźnych zjawisk pogodowych. IMGW planuje wydać ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przed burzami z gradem w trzech województwach:

zachodniopomorskim ;

; lubuskim ;

; dolnośląskim, w zachodniej części regionu.

RadioZET.pl/IMGW/PAP