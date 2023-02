Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed silnym wiatrem obowiązują w województwach zachodniopomorskim i pomorskim. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał pomarańczowe alerty przed sztormem na Bałtyku dla środkowej i zachodniej części strefy brzegowej. Tam wiatr ma wiać w porywach do 8 w skali Beauforta. We wschodniej części strefy brzegowej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia.

Załamanie pogody w Polsce. IMGW ostrzega

- W całym kraju będzie pochmurno z opadami różnego rodzaju - poinformował Michał Folwarski z IMGW-PIB. - Na wschodzie i południu będą to opady śniegu i śniegu z deszczem, także marznącym - dodał.

Jak podał IMGW, w środkowej i zachodniej części strefy brzegowej wieje wiatr południowo-zachodni do zachodniego - 6 do 7, w porywach 8 w skali Beauforta. Natomiast we wschodniej części strefy brzegowej obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia przed silnym wiatrem. Tam wiatr południowo-zachodni do zachodniego wieje z siłą do 6, w porywach do 7 w skali Beauforta.

Instytut na południowym wschodzie kraju ostrzega przed marznącymi opadami. Jak podaje TVN Meto, alerty I stopnia obowiązują w województwach: śląskim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim.

Im dalej na zachód, tym opady w większym stopniu będą przechodziły w sam deszcz. - W rejonie górskim Karpat możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej do 5 centymetrów. Na krańcach południowych i południowym wschodzie temperatura będzie dochodziła od minus 1 do 1 stopnia Celsjusza. W głębi kraju prognozowane są 2-3 stopnie i do 7-8 stopni na północnym zachodzie. Dokuczać będzie silniejszy wiatr, który w porywach na Wybrzeżu może osiągać do 60 km/h, a nad samym morzem nawet do 90 km/h - powiedział Michał Folwarski.

