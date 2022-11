Przemysław Czarnek lepszym Ziobro. A do prezesa pielgrzymki śle Jacek Kurski

Według naszych ustaleń zwolennicy Kurskiego nawiedzają prezesa Jarosława Kaczyńskiego i przekonują, że taki geniusz propagandy bardzo przydałby się w drużynie Zjednoczonej Prawicy. Na strategicznej funkcji w orlenowskich mediach kupionych od Polska Presse znalazł się już nieoczekiwanie Stanisław Bortkiewicz, prawa ręka „Kury". Jakby mało było "Bormanowi" lukratywnych zarobków na stanowisku doradcy prezesa Obajtka, przez kilka tygodni łączył dwie funkcje dyrektorskie: jedną w koncernie paliwowym i drugą w TVP. Zgodę na świadczenie pracy u innego pracodawcy zdążył mu wydać jeszcze Kurski jako ówczesny prezes.

W mateczniku Kurskiego, czyli Trójmieście, plotkuje się, że stronnicy byłego szefa TVP spotkali się w zaufanym miejscu, czyli... w jednej z lokalnych parafii. Radosław Gruca przypominał, że swego czasu w jednym z kościołów w Gdańsku, a konkretnie w parafii św. Brygidy, odbywały się msze za powodzenie fuzji Lotosu i Orlenu. Prezes Obajtek już w kwietniu tego roku pokazał, że może liczyć na specjalne względu u tutejszych księży, bo latem tego roku pozwolili mu przemawiać do zgromadzonych przed ołtarzem.

Tercet Obajtek - Ziobro - Kurski

Przypomnijmy, że już w ubiegłym tygodniu, w wydaniu specjalnym ujawniliśmy, że zwolennicy wicepremiera Jacka Sasina za ostatnie próby skłócenia wicepremiera z szefem rządu winią właśnie ludzi Zbigniewa Ziobry. Jeśli ktoś chciałby koronnego dowodu na to, jak bliskie są związki Kurskiego i Ziobry, warto posłuchać, kto nieoficjalnie pomagał w promocji jego ślubu w tabloidach.

Hakerzy stojący za stroną Poufna Rozmowa, ujawnili ostatnio maila z planem pozbycia się ministra sprawiedliwości, o którym informowaliśmy na portalu RadioZET.pl w styczniu tego roku. Morawiecki pisał wprost:„żeby SolPol nie wyrósł nam po prawej stronie, sami potrzebujemy teraz lepszego i mocniejszego Ziobry.” Mail napisano 23 września 2020, a już miesiąc później do MEiN skierowano Czarnka, który faktycznie od początku tylko czeka na okazję, by przenieść się do mieszczącego się po drugiej stronie ulicy ministerstwa sprawiedliwości.

Rydzyk korzysta na lobbingu

W „Kontrowersji tygodnia” prowadzący zajęli się pieniędzmi, które wyraźnie zmarnowały się za czasów rządów PiS. Pretekstem jest ostatnia ukończona inwestycja w geotermię u ojca Tadeusza Rydzyka. Duchowny dostał od Zjednoczonej Prawicy łącznie kilkaset milionów, ale wciąż nie wiadomo jest, czy i jak rewanżowali mu się za pomoc w ich biznesach i kontakcie z politykami przyjeżdżający na imprezy PiS przedsiębiorcy. Zdaniem Grucy obowiązkiem służb jest zbadanie, czy za pośrednictwem Rydzyka nie prowadzono nielegalnego lobbingu, choć w obecnej kadencji takie działanie wydaje się niemożliwe. Już dziś niektórzy przedsiębiorcy przyznają, że na wizytach w Toruniu można było bardzo skorzystać. Wśród chwalących sobie kontakty z dyrektorem Radia Maryja, znalazł się m.in Krzysztof Krawczyk, prezes polskiego oddziału międzynarodowego funduszu CVC Capital Partners, właściciela firm Żabka Polska i PKP Energetyka. Jego wspieranie szkoły i pism ojca Rydzyka opisało OKO.press w 2019 roku. Do autorów podcastu dochodziły jednak informacje o tym, że podobne spotkania dla przedsiębiorców odbywały się w 2017 roku.

W „Wydarzeniu tygodnia” zwracamy uwagę na sukces Zbigniewa Ziobry i jego ludzi. Po raz kolejny zablokowali oni próbę wprowadzenia ustawy, która zwolniłaby z odpowiedzialności samorządowców. Chodzi dokładnie o przekazanie list wyborców, których od samorządów żądali politycy ZP podczas próby zorganizowania wyborów kopertowych. Sukces powinna zapisać na swoje konto Anna Maria Siarkowska, posłanka PiS, która przeszła do Solidarnej Polski. To ona pierwsza brawurowo potępiła pomysł ustawy o bezkarności, lecz przy okazji wróciła do swojej starej narracji nazywanej „antysanitaryzmem” i przypomniała swoje krytyczne opinie o tym, jak rząd Morawieckiego walczył z covidem. Nasi prowadzący zdradzają też tajemnice o tropieniu dziennikarzy i ich źródeł oraz sukcesów medialnych Solidarnej Polski.