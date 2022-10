Szokujący wpis Barbary Nowak na Twitterze. "Czy to atak hakerski?"

"Niedługo Święto Wszystkich Świętych. Zaprośmy ich do domów, na polskie ulice. Niech oczyszczą je z niewoli ekologizmów, haseł mordowania najsłabszych, demoralizowania ludzi. Wyrzućmy do kosza bzdury o klimacie, eksperymenty z płciami. Wolność, a nie niewola jest nam dana od Boga" - napisała Barbara Nowak na Twitterze.

Wpis małopolskiej kurator wywołał burzę na Twitterze. "Pytacie, co złego w lex Czarnek - otóż to, że władza w szkole zamiast do rodziców, pedagogów czy społeczności szkolnej wpadnie w ręce osób walczących z wiedzą, nauką i wolnością. Przecież to nie niedopatrzenie że nadal jest kuratorem" - skomentowała tekst Nowak Barbara Nowacka, posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Szokujący wpis Barbary Nowak. "Czy ktoś się włamał na konto?"

"Czy ktoś się pani kurator włamał na konto? Bo jeśli nie, to kto ochroni nasze dzieci w szkołach przed takimi osobami jak pani?!" - zapytał Paweł Krutul, poseł Nowej Lewicy.

Tweet Barbary Nowak skomentował też znany jezuita Grzegorz Kramer."Święci to ludzie kochający Boga, a więc i świat, który jest jego darem (tak ta miłość to również ekologia) i drugiego człowieka" - napisał zakonnik.

RadioZET.pl/Twitter