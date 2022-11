W koalicji Zjednoczonej Prawicy wrze. "Będzie rząd mniejszościowy"

Najbliższe tygodnie mogą być decydujące nie tylko dla losów Krajowego Planu Odbudowy, ale i dla całego układu sił na prawicy - napisała "Rzeczpospolita". Nową rundę napięć między PiS a Solidarną Polską wywołały ostatnie sygnały dotyczące możliwości resetu z Brukselą i być może nowych pomysłów legislacyjnych związanych z wymiarem sprawiedliwości, które reset mogłyby umożliwić.

Gazeta przypomina, że w środę do Brukseli pojechał nowy minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk, który przed wizytą wydał oświadczenie, że nie jedzie z ustępstwami, ale by sprawdzić, jakie zastrzeżenia wobec Polski ma Komisja Europejska. Jednak politycy Solidarnej Polski podkreślali, że wyjazd Szynkowskiego vel Sęka nie był z nimi konsultowany.

PiS chce załagodzić konflikt z Brukselą. Ziobro zaostrza retorykę

- Jest świadomość we władzach PiS, że z KE trzeba wrócić do dialogu – mówi informator dziennika o ostatnich posiedzeniach ścisłych władz PiS. Inny rozmówca dodaje, że ostatnie deklaracje Zbigniewa Ziobry i zaostrzenie retoryki to reakcja na pozytywne sygnały z PiS dotyczące otwarcia możliwości porozumienia z KE.

Politycy Polski 2050 Szymona Hołowni przekonują, że wraz z porozumieniem z Brukselą dojdzie do przesilenia i powstanie rząd mniejszościowy, przynajmniej do wiosny. Bo nie jest przesądzone, że opozycja nie będzie popierać np. projektów dotyczących energetyki.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita